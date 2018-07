Así se evita un 'carjacking'; los 12 puntos a seguir

, conocido también como, es un delito que puede prevenirse, de acuerdo a los expertos en seguridad.Distintas recomendaciones ofrecen una serie de medidas para evitar ser presa de criminales, basadas en experiencias de víctimas.Enestos casos se presentan en estacionamientos de centros comerciales, farmacias, afuera de la vivienda y a veces hasta mientras las víctimas esperan la luz verde en el semáforo.te presenta las siguientes recomendaciones, con el fin de ayudar a su audiencia a evitar este delito..- Antes de subir a tu vehículo, asegúrate de llevar las llaves en la mano para entrar rápido a tu vehículo.- Algo muy importante es estar alerta. Por lo tanto, observa a tu alrededor y ve si hay vehículos sospechosos con más de una persona en su interior..- Cuando vayas a un establecimiento como una farmacia o un centro comercial, estaciónate siempre en un lugar bajo el alumbrado..- Si frecuentas establecimientos de noche como farmacias por mencionar uno, estaciona tu vehículo donde haya alumbrado..- Al salir, lleva tus llaves en la mano listo para entrar rápido al vehículo.- Observa a tu alrededor vehículos sospechosos con más de una persona en su interior, recuerda el que comete carjacking nunca anda solo..- Si no es necesario salir de madrugada has tus compras de día..- En los semáforos observa por los retrovisores y evita las distracciones como el celular, además de que violas la ley de trásito, puede costarte la vida..- Si te chocan en un lugar obscuro no te detengas hazle señal al otro conductor y detente en un lugar alumbrado y donde haya más personas..- Cuando estés en el tráfico, siempre deja la distancia por ley entre vehículos de esta manera evitas quedar atrapado..- Asegúrate que no estés siendo seguido por algún vehículo. No tomes caminos que no conoces..- En caso que te tomen por sorpresa, no te opongas y no los veas a los ojos.