Nueva tragedia en la Gómez enluta a paseños

Un conductor de 21 años de edad que manejaba en estado de ebriedad y en evidente exceso de velocidad, provocó un fatal accidente la noche del martes sobre la avenida Manuel Gómez Morín, que devastó a toda una familia paseña.El percance vial ocurrido a las 21:20 horas a la altura de la calle Camperos costó la vida a una madre de familia de 34 años y su bebé de meses, así como lesiones de consideración a sus otros tres hijos menores de edad y el esposo, de 33 años, quien guiaba el vehículo afectado.De acuerdo al peritaje de Tránsito turnado ayer a Fiscalía Zona Norte, se indica que el factor principal del accidente fue omitir luz roja del semáforo instalado en ese cruce.Peritos en materia terrestre de la dependencia ministerial dijeron que estaría implícito además el exceso de velocidad con que circulaba el auto del responsable, ya que fueron daños totales en ambos vehículos, mientras que la avenida tiene un límite máximo de 50 kilómetros por hora.Versiones extraoficiales de Tránsito señalan que el vehículo fácilmente viajaba a más de 100 kilómetros por horaSe informó que los afectados viajaban a bordo de un Honda Civic modelo 2002 con placas de circulación del Estado de Texas, ya que son residentes de la vecina ciudad.El auto familiar circulaba sobre la calle Manuel Gómez Morín en sentido de oriente a poniente y dio vuelta hacia el sur con preferencia de paso en la calle Camperos.En ese instante un vehículo Chevrolet Cobalt con “placas rojas” que circulaba sobre el segundo carril de la avenida Manuel Gómez Morín en contrasentido al otro auto, lo embistió de lleno en la parte central del costado derecho.El padre de familia, identificado como Alberto Mercado Talamantes, y sus menores hijos, Dante, Sofía, Leonel y Alicia, resultaron con lesiones y su estado fue considerado grave por los paramédicos de Cruz Roja y de Rescate que llegaron al auxilio.La madre de estos pequeños, y esposa del guiador, Gabriela Estrada Herrera de Mercado, no sobrevivió al choque y fue declarada muerta al llegar al IMSS número 6 de la zona Pronaf.El bebé de 3 meses, Dante, fue declarado muerto ayer por la tarde, según informó la Fiscalía General del Estado.Los dos tripulantes del auto que omitió la luz roja, Diego Dávila Escobedo, de 22 años, quien conducía, y Tyseth Lechuga, quedaron atorados entre hierros retorcidos y también sufrieron lesiones diversas.La dirección de Tránsito dio a conocer que el presunto responsable fue diagnosticado en primer grado de ebriedad al contar con 0.89 grados de alcohol en la sangre, que es considerada la medida mínima con intoxicación etílica, pero que sí altera la capacidad al conducir.Los dos vehículos quedaron con daños totales en el lugar, por lo que los peritos de la Fiscalía considerarán el exceso de velocidad como agravante adicional en el expediente, según se informó.Personal de la dependencia ministerial dijo que ayer por la tarde fue consignado, Diego Dávila Escobedo, y que probablemente hoy sea presentado ante un juez por el delito de homicidio imprudencial, daños, y lesiones.Se conoció que este conductor no contaba con seguro contra daños a terceros y fue asentado en el expediente que no tenía matrícula, ya que las “placas rojas” no son oficiales.Apenas el pasado 7 de abril la dirección de Tránsito municipal dispuso bajar la velocidad de 60 a 50 kilómetros por hora en la avenida Manuel Gómez Morín, luego de un accidente ocurrido en la madrugada del primero de abril, donde cuatro personas fueron atropelladas por un guiador ebrio.Estas son algunas de las circunstancias que se dieron alrededor de la tragedia:• El presunto responsable tenía primer grado de ebriedad (0.89) según el parte de Tránsito• De .001 a 0.75% BAC (miligramos por litro de concentración de alcohol en sangre)• De 0.76 a .139% BAC • Multas de 60 a 70 UMAs*• De .140 a .229% BAC• Multas de 70 a 80 UMAs• Desde .230% BAC•Multas de 80 a 90 UMAs• Acababa de publicar en Facebook que estuvo en un bar de la misma avenida• Circulaba a una velocidad superior a los 100 km/h• Su auto portaba placas rojas, no registradas por la autoridad• El semáforo es relativamente nuevo y el menos visible de la Gómez Morín• No presentó seguro de daños a terceros• Otro accidente fatal se dio en esa calle el primero de abril, cuando un conductor atropelló a 4 peatones

