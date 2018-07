Priva desorden en conteo

Retrasos, paquetes electorales extraviados, falta de resultados y hasta reclamos, privaron ayer en el inicio del recuento de los votos emitidos en Ciudad Juárez.A cuentagotas avanzó el cotejo de actas y la apertura de paquetes electorales. Convocada a las 08:00 horas, la sesión tuvo inicio a las 9:45. A decir de Édgar Villegas Baray, consejero presidente de la Asamblea Municipal Electoral de Juárez, el primer retraso se debió a que los partidos políticos no acreditaron a sus representantes en las mesas de recuento con la antelación debida.Una vez declarado el inicio de la sesión, Federico Solano, representante de Morena, manifestó su rechazo al voto por voto.“Estamos a punto de iniciar un procedimiento completamente ilegal”, dijo.Baray y el resto de los consejeros y representantes de partido avalaron la continuación del conteo. El consejo cotejó las actas y determinó en qué casos se requería voto por voto.Según el orden del día, una vez sumados los sufragios de actas cotejadas y paquetes abiertos, se procedería a otorgar la validez de la elección y emitir la constancia de ganador a quien se alzara con el triunfo en cada uno de los distritos de Juárez.Hacia las 16:00 horas el conteo de las 132 casillas del distrito 2 había finalizado. Más de dos horas después se informó que no se podían dar los resultados debido a que “por errores atribuibles al cansancio”, había paquetes electorales perdidos, que se habían encontrado en las bodegas del Instituto Nacional Electoral.“Ahorita nos dicen que hay tres urnas que deberían estar aquí, pero se fueron al INE. Se acaban de dar cuenta, entonces hay que ir al INE, intercambiar, porque nosotros tenemos sus boletas, y contar”, precisó uno de los representantes de los contendientes.Refirió además que el proceso de recuento era particularmente lento.“Esto no pasó hace dos años. Hace dos años fue mucho más rápido, contaron todo más rápido. A este paso quién sabe cuándo vamos a terminar”, indicó.Según informó la AME, el cómputo del distrito 2 llegó al 92 por ciento, con el restante que no ha podido ser contabilizado.“Los funcionarios de casilla colocaron material electoral federal en las cajas de la elección local y viceversa”, detalló la asamblea.La AME informó que inició anoche con el cómputo del Distrito 04 ante la imposibilidad de continuar con los distritos 02 y 03.Hasta ayer habían intercambiado con el INE en tres de los cuatro distritos cerca de 40 paquetes que se confundieron.

