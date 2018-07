Quieren llanteros control de tiradero

Ante la preocupación por falta de medidas de seguridad en el tiradero municipal de llantas, Ernesto Chávez, presidente del Consejo Consultivo de Llanteros en Juárez, dio a conocer que se realizará una petición al alcalde para que sea este organismo el que tome posesión de dicho espacio.El entrevistado explicó que esta inquietud surgió a raíz de los múltiples incendios que se han registrado en la ciudad, por lo que el temor de que este tiradero pueda sumarse a las estadísticas de conflagraciones, los ha movido para evitar lo que podría ser una desgracia.“Las llantas tienen que estar en celdas, estar en calles separadas, tienen que tener depósitos de agua y una serie de reglas de seguridad que el Municipio no las ha puesto, no hay guardias, no hay cercas, no hay celdas, no hay nada, es un peligro que esté así la llanta", explicó.Chávez expuso que anteriormente se ha solicitado al Municipio que sean los mismos llanteros quienes tomen posesión del tiradero, para triturar, desaparecer, darle confinamiento y destino final a los neumáticos, pero la respuesta no les ha sido favorable.Por el contrario, añadió que para deshacerse del material se debe pagar una cantidad de 10.40 pesos por neumático pequeño y entre 20-30 pesos por llantas grandes.Destacó que actualmente el tiradero cuenta con dos millones y medio de llantas que nadie regula después de cierta hora por las tardes.“La exigencia clara es que el Municipio ya deje de meter las manos en el tiradero, él no es llantero, nosotros somos los llanteros y para tal efecto nosotros desde un principio lo hicimos y no se vale que el Gobierno municipal, cualquiera que sea, se apodere de esta situación y no le dé un recaudo como debe de ser y lo tenga tan descuidado”, puntualizó.Chávez dio a conocer que son alrededor de mil 600 llanteros organizados quienes se sumarán a la petición al Gobierno municipal y resaltó que se hará un llamado a otros 800 que no están organizados para beneficio de la ciudad.