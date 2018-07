La ciudad sin banquetas

Construido hace más de 10 años para conectar el suroriente de la ciudad con el puente internacional Zaragoza, el bulevar Independencia es una imponente vialidad por donde caminar es imposible sin arriesgar la vida.Situada en el suroriente de Juárez, zona de importantes empresas maquiladoras que la aprovechan para enviar su producción a Estados Unidos, esta arteria recibe todos los días pesados tráileres que se mezclan con el tráfico local de los desarrollos habitacionales aledaños.A pesar de que en sus inmediaciones viven más de 81 mil personas –según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía– esta vía carece de varios metros de banquetas en sus dos cuerpos.La situación que prevalece en este bulevar no es distinta de la que sucede en el resto de la ciudad, donde gran parte de las calles, incluso algunas de las principales, carecen de banquetas o éstas se encuentran en mal estado.Datos del Inventario Nacional de Viviendas (INV) establecen que sólo el 40 por ciento de las 23 mil 251 manzanas de Ciudad Juárez cuentan con aceras en todas las calles.Esto significa que el restante 60 por ciento carece de la infraestructura ideal para peatones.En números redondos, únicamente 9 mil 164 manzanas tienen en todas sus vías esta infraestructura urbana.Gabriel García Moreno, profesor de la Maestría en Planificación y Desarrollo Urbano de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), considera que, pese a ser muy importantes para la movilidad, las banquetas no reciben la trascendencia que merecen.“El estado en el que está la banqueta es un indicador de cómo la administración pública trata a sus ciudadanos”, indica. “Hay pocas banquetas en buen estado. La mayoría cuenta con obstáculos, cuando llegan a existir. Es grave, porque el más vulnerable en la movilidad es el peatón”.De acuerdo con el Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible del Municipio de Juárez, las banquetas son públicas y su función es que los peatones puedan usarlas para transitar.El artículo 160 de esta normatividad establece que deben tener una superficie plana, continua y antiderrapante.Las banquetas son un asunto de interés mundial, como puede advertirse desde la Guía Global para el Diseño de Calles (Global Street Design Guide), de la Asociación Nacional de Funcionarios de Transporte de la Ciudad (NACTO, por sus siglas en inglés).En ese documento, la NACTO explica que tienen un papel fundamental en las ciudades, pues permiten la conectividad y promueven la movilidad a pie, además de que sirven para activar las calles social y económicamente.“Las banquetas seguras, accesibles y en buenas condiciones son una inversión fundamental y necesaria para las ciudades, pues se ha demostrado que mejoran la salud pública y maximizan el capital social”, asegura la publicación.Además, sostiene García Moreno, son el primer espacio común que las personas comparten entre sí.“La banqueta es algo tan básico que lo damos por hecho. En cuanto salimos de nuestra casa, de nuestra propiedad, el primer lugar donde nos encontramos con alguien que no es familia es la banqueta y no le damos el lugar que debe tener”, señala.Pese a su importancia, la realidad en las calles muestra otra cara: la del abandono municipal mezclado con la indiferencia de las empresas desarrolladoras.Un ejemplo claro de los perjuicios que recaen en la comunidad es la historia de Julia Méndez, una mujer de 44 años que cada tercer día camina por el bulevar Independencia rumbo a los supermercados que están a unos kilómetros al nororiente de su hogar.Julia debe andar entre las piedras del arenoso camino llenándose los zapatos de tierra entre los montones de basura que predominan en los costados del bulevar.“Aquí no hay banquetas; nunca ha habido. Sólo una parte más adelante tiene, pero pura simulación. Siempre están ocupadas. El camino es difícil y más porque tenemos que caminar por la tierra”, dice la madre de familia.Otra muestra de la inaccesibilidad de lo que se supone son banquetas está en el extremo opuesto de la ciudad, en la zona de la avenida Valle del Sol, poseedora de otro rostro distinto al del punto anterior en términos socioeconómicos.Ahí, sólo la parte más amplia y próxima a la plaza comercial situada sobre la avenida Francisco Villarreal Torres cuenta con banquetas que permiten un verdadero paso peatonal.En el resto de la vía, este elemento desaparece en ocasiones y en otras se vuelve tan estrecho que las personas que caminan prácticamente deben hacerlo sobre la calle, si es que no está ocupada por automóviles estacionados en los negocios al ras.Desde el Colectivo Peatones Heroicos, Abel Chacón Rodríguez está convencido de que la falta de aceras seguras para los peatones es sólo una parte de un problema mucho mayor: la falta de accesibilidad en la infraestructura urbana en general.El activista cree que se trata de un reflejo de la incapacidad de las autoridades para hacer cumplir las leyes y los reglamentos ya existentes.“Hay artículos que protegen y garantizan el derecho de los peatones de ir por la banqueta, pero no se hacen cumplir. La sociedad no las respeta y nosotros vemos que este problema no se detendrá hasta que no haya consecuencias para quienes las obstruyen o incumplen con estas disposiciones”, señala.En un ejercicio de denuncia pública, el Colectivo Peatones Heroicos exhibe en una página de Facebook casos donde las banquetas están obstruidas con el fin de sensibilizar a la población sobre la importancia del tema.Las personas pueden unirse a este grupo y reportar situaciones similares ocurridas en sus colonias.“La ley se ha vuelto opcional”, lamenta Chacón Rodríguez. “Sin consecuencias, cumplirla es sólo una opción. Nosotros promovemos que la autoridad se haga responsable y que haga valer la ley. Los peatones tienen que trasladarse de un lugar a otro y las banquetas están obstruidas por toda la ciudad”.