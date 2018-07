Colonos sin agua la cuidan litro a litro

A pesar de ser considerado como un derecho humano, tener agua para los habitantes de los kilómetros, es un esfuerzo extra por lo que la poca que consiguen la cuidan litro por litro para hacerla rendir.Hace tres semanas en la colonia Tarahumara del kilómetro 30, fueron entregados 20 bidones que beneficiaron a 33 familias, informó en un comunicado la Subsecretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado.Sin embargo, quienes lo recibieron mencionaron que en realidad no se notó un cambio, ya que ahora sólo se les regala el agua que llene el bidón y si requieren más, deben comprar los tambos de 200 litros por una cantidad de 18 pesos a pipas particulares.Maribel Reyes, miembro de la comunidad Tarahumara que habita en el sector, mencionó que debe lavar la ropa sólo dos veces a la semana, racionar el consumo de agua y desde hace años deben bañarse a “jicarazos”, ya que no cuentan con una bomba o tubería que les permita tener agua en su domicilio.“Yo digo que es la misma, antes la Junta de Agua nos llenaba los ‘rotoplases’ (depósitos o tinacos) una vez por semana. Ahora vienen dos veces a la semana”, mencionó.La entrevistada explicó que no se les avisó cuándo iban a instalar los bidones pero que la tubería o mantenimiento correrá por cuenta propia, aunque todavía desconocen cómo los van a lavar, ya que la instrucción es limpiar los contenedores cuando el agua se termine, pero con la base, la altura es de aproximadamente dos metros.“A mí se me hace que para lavarlos vamos a batallar porque están muy altos, la pipa los pone donde ellos quieren y a mí que ni me lo pongan porque nomás me van a llenar ése”, expresó Guadalupe Piedra, quien habita en el sector junto a su familia y dos matrimonios en dos casas desde hace 19 años.Narró que debe pagar casi 300 pesos al mes para surtir 16 tambos de agua.La mujer señaló que el agua para ellos sólo llega los lunes pero para el jueves tienen que comprarla a las pipas particulares que pasan por el área todos los días, porque no les alcanza y temen que se les coloque un bidón porque tendrían que comprar más agua.• 18 pesos pagan por tambo a particulares• Racionan consumo en lavar y el baño• Les surten en lunes y para el jueves ya no tienen