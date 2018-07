'Votaron hasta por Zague'

Votaron por Zague, cuenta, entre risas, Dago. Él es uno de los 150 capacitadores asistentes electorales (CAES) que durante ocho horas contaron cada uno de los sufragios de las casillas en las que las autoridades electorales encontraron irregularidades.Antes de las 08:00 horas los chalecos rosa y beige, todos con los logos del Instituto Estatal Electoral, inundan las afueras de la Asamblea Municipal.Listos para contar los votos, los CAES se forman para entrar a las mesas de trabajo.“¿Quién tomó el curso de reconteo?”, pregunta una de las supervisoras. La línea no se mueve, nadie levanta la mano. Los CAES esperan, hasta que uno de ellos se acerca.–Pásale, contesta la supervisora.Superado el primer obstáculo, viene la espera. Una hora pasa y a las afueras de la asamblea ha llegado el equipo independiente.Marisela Vega y Eleazar Lara, aspirantes por la vía independiente a una diputación, aparecen junto con sus respectivos equipos. Llega también Sergio Madero, líder panista en Juárez, dispuesto a defender cada voto.Media hora más, Vega, Lara y Madero abandonan por separado el lugar. Mientras sirven el desayuno a los CAES no es momento de pelear votos.Luego irrumpe una treintena de elementos de la Policía Municipal. Con armas largas, entran en la bodega habilitada como central electoral.Édgar Villegas Baray, presidente de la asamblea, dice que la presencia policiaca es parte normal del proceso de recuento, ante la necesidad de que se resguarden las boletas.Terminado el desayuno, todavía hay que ser paciente. Quince minutos después, se declara iniciada la sesión. Treinta minutos más pasan hasta que, por fin, los CAES tienen en sus manos los votos para contarlos, uno por uno.En un descanso, Ana aprovecha para ir al sanitario. Solamente dos, de ocho, dan servicio a las más de 70 asistentes y capacitadoras que pondrán en su correcto destino los votos ciudadanos.Ricardo Gándara se presenta como el responsable de la situación. El funcionario del IEE, que también aparece como el encargado del sonido local, dice que aunque se previó la situación (más de 200 personas en la bodega), tal vez debieron pensar en mejores condiciones para los CAES.Hace su aparición el priismo. Óscar Nieto, dirigente del PRI, llega a la AME. Saluda, abraza, se ríe... pregunta a sus representantes un par de cosas y luego, menos de 40 minutos después, se va. No hay mucho voto para reclamar.Minutos antes de que termine el primer turno de los CAES –a las 16 horas– se anuncia que, finalmente, ha finalizado el conteo del distrito 2. Luego, el consejo recula. Ha terminado el cotejo de las actas, no el voto por voto.Algunos de los escrutadores comen antes de irse, otros optan por retirarse, cansados de los tiempos muertos. (Itzel Ramírez)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.