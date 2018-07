Alquilan un taxi para ejecutar a víctima

Dos hombres tomaron un taxi para ir a ejecutar a un presunto narcomenudista a la colonia División del Norte.“Me hicieron la parada y me dijeron que los llevara a (las calles) Séptima y Pascual Orozco, donde se bajaron y me dijeron que me esperara; luego, sólo escuche detonaciones, como cuando hacen palomitas de maíz, y después volvieron a subir; uno de ellos habló por teléfono y dijo: ya nos lo aventamos”.El testimonio del chofer de auto de alquiler permitió ayer a un juez dictar auto de vinculación a proceso a uno de los presuntos responsables de este homicidio, ocurrido el 22 de enero del 2014.El pasado viernes el hombre fue detenido e identificado como Luis Jorge Lazos López, alias "El Perro", quien esperará sentencia recluido en el Cereso.El Ministerio Público leyó ayer en la audiencia, donde estaba presente el acusado, las declaraciones de dos testigos que presenciaron cómo dos sicarios acribillaron y dieron muerte a Jaime Pérez Ríos, a quien le dispararon en la cabeza y otras partes del cuerpo con dos pistolas de calibre 9 milímetros y .40, según los peritajes posteriores.Los vecinos de la víctima vieron cómo los agresores se subieron a un taxi que tomó rumbo a la avenida De los Aztecas.En las investigaciones agentes ministeriales dieron con el chofer del carro de sitio, quien aceptó que ese día prestó servicio a los presuntos sicarios, pero desconocía que su intención era asesinar a una persona.Dijo que después del incidente los dejó en un centro comercial del surponiente, donde tomaron rumbo desconocido.El taxista aceptó que conocía a uno de los pasajeros, a quien identificó como Luis, alias "El Perro", a quien no había visto hace tres años, pero ese día casualmente le solicitó el servicio.“Sabía que andaba mal”, dijo el testigo en declaraciones que se conocieron ayer.La fiscal del caso dijo ante el juez que se confirmó que el homicidio fue premeditado por parte del acusado y otro involucrado identificado como José Antonio Hernández Aguinaga, quien el pasado 29 de junio declaró que “se iban a aventar el jale a un punto de venta” y por eso decidieron tomar un taxi.

