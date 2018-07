Derrotado el PRI en el país, el estado y el municipio, algunas de sus figuras más importantes han acusado que hubo traición, abandono y obstáculos para los abanderados tricolores.Con menos del 9 por ciento de la votación a su favor, la candidata del PRI a presidenta municipal, Adriana Terrazas, dijo que sus líderes estatales y nacionales la ignoraron.“Me abandonaron”, dijo Terrazas, sobre Omar Bazán, dirigente estatal, y sobre la presidencia nacional de su partido.A lo largo de su campaña, refirió, tuvo dificultades incluso para que Bazán le tomara las llamadas.“Desde la precandidatura tuve muchos obstáculos. De Bazán nunca recibí ni una llamada siquiera. No ha estado muy pendiente”, dijo en conferencia de prensa la diputada federal con licencia.Aunque Terrazas consideró que no le corresponde determinar cambios en la estructura, sí se pronunció por la remoción de Bazán.“Sí pediría una renovación de la dirigencia estatal”, dijo.A su lado, Óscar Nieto, presidente del PRI municipal, dijo que aunque respetaba los señalamientos de su correligionaria, su percepción era distinta y que avalaba el apoyo recibido del dirigente estatal.En lo que coincidieron ambos priistas fue en el señalamiento de que operadores del PRI en Juárez trabajaron para Morena y para los candidatos independientes.Por ello, afirmaron, buscarán que el partido expulse de sus filas a quienes trabajaron para la derrota del PRI en beneficio de otros candidatos.Aparte, Bazán afirmó que en las derrotas salen las culpas y los traidores y que no es momento de culpar a otros de los resultados obtenidos en las urnas.“Siempre en las elecciones hay reclamos, hay dimes y diretes, siempre hay algo o alguien a quien puedes echarle la causa de la derrota”, dijo Bazán.A diferencia de Terrazas, Bazán dijo que en el PRI ya se han quedado solamente aquellos que quieren estar. El resto, afirmó, ya abandonó sus filas.“Nos vamos a quedar los que queramos estar. Ya se fueron los que decidieron dejar al partido, unos lo hicieron público y otros con su silencio ya lo hicieron”, indicó.Mientras que el aspirante al Senado y exgobernador José Reyes Baeza, dijo que factores internos y del pasado, tanto como externos influyeron en su derrota.El exgobernador dijo que tendrían que tomar medidas contra priistas que habían salido “por la puerta de servicio” y otros que “estando dentro, estuvieron fuera”.

