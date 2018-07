Acusarán a tres 'aztecas' de intentar asesinar a un oficial

Tres de los 12 detenidos por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), a quienes identifican como presuntos miembros de la banda de los “Aztecas”, serán acusados de intentar asesinar a un agente preventivo, así lo dio a conocer Jorge Nava López, fiscal de la Zona Norte.De acuerdo con los investigadores todo comenzó con la doble ejecución registrada la tarde del pasado domingo sobre las avenidas Plutarco Elías Calles y Hermanos Escobar, donde un tercero sobrevivió, este llevó a las autoridades a indagar el origen de la agresión y detener ese día a los 12 “pandilleros del Barrio Azteca” con un arsenal, dijo el fiscal.La SSPM informó un día antes que el aseguramiento de dicho arsenal se dio cuando uno de los ahora detenidos agredió a un policía municipal que trató de someterlo.Se dio a conocer que se resistió a ser revisado y disparó un arma de fuego, con la que logró herir al oficial en una pierna, durante una revisión de rutina en la calle Acacias y Oro.Las doce personas, entre ellos dos mujeres, fueron arrestadas en poder de ocho pistolas y cinco armas largas de alto poder, así como 2 mil 488 cartuchos de diferentes calibres, que habrían de ser utilizados en homicidios de grupos rivales.Los detenidos serán enviados hoy al Cereso estatal 3 a disposición de un juez, y se consideran todos de alta peligrosidad, ya que cuentan con antecedentes penales por varios delitos, principalmente venta de droga y homicidios, así como portación ilegal de armas de fuego, según se conoció.Nava López dijo que sólo tres de ellos serán acusados por la tentativa de homicidio contra oficiales de Seguridad Pública Municipal, y el resto por acopio ilegal de armas de fuego, delito del cual ya se dio vista a la PGR.Dijo que hay pruebas para acusar a tres de los detenidos que agredieron primero a un agente y posteriormente a los tripulantes de otra unidad.En los hechos uno de los arrestados fue herido de un balazo en una pierna.Los detenidos están identificados como: Jesús Gerardo C. M., de 30 años, Ángel P. M., de 43, Antonio M. E., de 63, Luis Gerardo O. R., de 22, Joaquín H. S., de 41, Rafael M. R., de 62, David G., de 37, José Luis C. C., de 40, Javier M. G., de 48, Roxana L. S., de 44, Laura Araceli M. L., de 27 y Alfredo O. M., de 44 años.

