Se rezagan 240 juicios orales

Un total de 240 juicios orales, derivados de ilícitos ocurridos en 2014, 2015, 2016 y 2017, están rezagados en el Tribunal de Enjuiciamiento de Ciudad Juárez.Tras una revisión realizada por personal de Gestión Judicial perteneciente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua se detectó que al menos 240 personas están pendientes de ser juzgadas desde al menos hace un año y las víctimas y los ofendidos de los delitos esperan justicia.El administrador del Tribunal, Tomás Magdaleno Carrillo, informó que los juicios se acumularon por falta de salas y jueces y ya se trabaja en implementar dobles jornadas para poder sacar ese cúmulo de juicios que ha provocado que incluso se interpongan amparos para solicitar que se fije fecha de inicio.La semana pasada personal de Gestión Judicial realizó una revisión y detectó que no se han programado 240 causas penales que fueron enviadas del Tribunal de Control, al dictarse autos de apertura a juicio oral, y que la administración del Tribunal de Enjuiciamiento omitió fijarles una fecha de inicio para que los órganos colegiados o unitarios analicen si se cometió un delito y la presunta responsabilidad de los acusados, aunque varios de ellos se encuentran sometidos a la medida cautelar de prisión preventiva.Datos oficiales indican que a la mayoría de los acusados se les vencerá la medida cautelar en octubre próximo.Magdaleno Carrillo explicó que con la actual infraestructura y número de jueces no ha sido posible desahogar todos los asuntos que envían los jueces de Control, por ello se está armando un proyecto que incluye abrir dos turnos de trabajo con el mismo personal. Bajo esta perspectiva, los resolutores estarían llevando juicio en la mañana y en la tarde.Actualmente los tribunales –tanto colegiados como unitarios– llevan tres juicios de forma simultánea, por lo general trabajan dos horas e interrumpen para llevar otro proceso y así sucesivamente, y vuelven a retomar cada enjuiciamiento al día siguiente. Esto para desocupar las salas y dar la oportunidad de que otro órgano colegiado o unitario suba al estrado a resolver.Ahora el proyecto es que los tribunales laboren todo el día, durante la mañana con un solo asunto y en la tarde conozcan de otro, con el objetivo de que los agentes del Ministerio Público (MP) y los defensores puedan desahogar un mayor número de testigos y pruebas cada día; también se prevé que el Tribunal utilice en las tardes todas las salas del edificio incluidas las asignadas al Tribunal de Control.“En la actualidad si llevan dos o tres juicios simultáneos, tienen que fijar uno a las 9:00 am, otro a las 12:00 pm y otro a las 2:00 pm y van interrumpiendo. Entonces ahora para no parar en el trámite del juicio, primero se va a procurar trabajar jornada completa para terminar toda la prueba de un juicio y que por la tarde lleven otro juicio. Pensamos que será más práctico porque podrán traer por ejemplo cinco testigos en lugar de dos o uno, por el tiempo de disponibilidad del Tribunal y de la sala”, señaló Magdaleno Carrillo.El Tribunal de Enjuiciamiento cuenta únicamente con cuatro salas y el Tribunal de Control les facilita espacios, por lo general las salas número 13 y 17, cuando no las utilizan; también se les permite el uso de las cuatro salas de apelación, las que se edificaron para el desahogo de asuntos de segunda instancia, los recursos de casación y apelación.Magdaleno Carrillo indicó que se están armando paquetes para distribuir el trabajo, tanto a las ternas –conformadas por tres jueces– como a los unitarios.“Se están armando paquetes para los jueces, la proyección que se tiene por parte de Gestión Judicial es redistribuir el trabajo para que cada juzgador atienda unos 15 juicios, cada juez deberá hacerse cargo de esa carga”, apuntó. (Blanca Elizabeth Carmona / El Diario)

