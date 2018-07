Pierde el 'Chami' batalla vs plagas

Visitantes del parque El Chamizal hicieron notar ayer las amplias zonas deforestadas en el “pulmón” más importante de la ciudad, en las que se observan muñones de viejos árboles que murieron a causa de las plagas y después fueron talados por las autoridades.Habitantes de diferentes zonas de la ciudad que acuden para divertirse con su familia y respirar aire fresco, ayer dijeron sentirse indignados de ver un panorama con múltiples árboles talados y sin aparente repuesto.“Se puede decir que este es un pulmón, no deberían de estar talando, ahorita estábamos viendo que hay muchos restos de animalitos en los árboles; se siente feo llegar y ver eso”, dijo Heriberto Pérez, quien desde la colonia Salvárcar junto con sus hijos y esposa buscaba una sombra, aunque fuera pequeña, para recostarse un rato.En un recorrido, El Diario constató que hay al menos 37 árboles talados en una misma zona, ubicada contraesquina del Museo Arqueológico. Como ésa hay otras diseminadas por el parque, donde tampoco hay árboles que den sombra para protegerse del sol.Carlos Gutiérrez y María Dolores Huerta, de 70 y 77 años, se encontraban sentados en una pequeña mesa donde se predispusieron a pasar una tarde entre los árboles restantes del área, entre miradas desconcertantes por la situación que observaron.Aun en los árboles que están de pie tienen sus ramas llenas de plaga que poco a poco carcome las hojas.Ambos mencionaron que la mayoría de los árboles se encuentran plagados y no se observa que tengan fertilizante o algo para evitarlo y poderlos rescatar, por lo que incluso piensan que probablemente los quieren quitar para construir algo más.“Este parque debería estar bien bonito, bien arreglado con sus baños bien, tiene uno que estar batallando para buscar un baño, y los árboles están muy plagados”, expresó Gutiérrez.“Muchos árboles secos y mucha basura que deja la gente, está mal porque si están cortando los árboles ya la gente no va a poder venir a divertirse, a estar con su familia”, dijo Huerta.De acuerdo con archivos periodísticos, Edmundo Urrutia, director de Parques y Jardines, informó el pasado marzo que al menos 300 árboles fueron dañados por plagas en el último año, por lo que se reemplazaron por pinos afganos o árboles frutales, sin embargo, no hay tales pinos en las zonas deforestadas.Además aseguró que era un operativo para sanar al “máximo pulmón” de la ciudad.El Diario solicitó al funcionario una entrevista, sin embargo, hasta el cierre de edición no dio respuesta a esta petición.

