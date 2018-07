El cruce de la calle Oro y Acacias, donde la tarde del domingo un presunto integrante de “los aztecas” baleó a dos agentes locales, se encuentra a ocho cuadras de la Estación Centro de la Policía Municipal, en un sector habitacional y comercial “tranquilo”, dicen sus habitantes, aún cuando saben que en medio de sus actividades lícitas, otras personas realizan actos fuera de la ley que los ponen en riesgo.“¿Miedo? Siempre tenemos miedo, los policías nos ven como ‘malandros’ y los ‘malandros’ como ‘dedos’ (informantes), a veces no hay para dónde hacerse”, comenta un hombre desde el interior de su vivienda. Prefiere no dar a conocer su nombre.En el operativo posterior al ataque la Policía municipal aseguró cinco armas largas, ocho armas cortas, así como 2 mil 488 cartuchos útiles de diversos calibres y varias dosis de droga, parte en la calle y otra en un domicilio de la calle Acacias.Además, se detuvo a dos mujeres y 10 hombres que la autoridad identificó forman parte de un grupo de sicarios de “los aztecas”.Debido a esa circunstancia, la vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) en el área es férrea, pero muchas veces los policías, acusan los vecinos, los hostigan.Así se desarrolla su vida diaria, entre el temor que sienten hacia los delincuentes, pero también a la expectativa de que los policías los detengan, aunque sea para interrogarlos.La labor de la Policía municipal es preventiva, dice el portavoz de la SSPM, Arturo Sandoval, y en esa zona es área de influencia de “los aztecas”, así que pidió comprensión a los ciudadanos para las acciones que se realizan para inhibir que se cometan delitos.“Ellos (los aztecas) viven entre gente de bien, se camuflan entre casas, negocios y gente de bien”, explica.Acerca del hostigamiento que los ciudadanos dicen sentir, menciona que los oficiales están perfectamente identificados con su uniforme y las intervenciones que realizan son para la misma seguridad de las personas.A las personas que se sientan vulneradas les sugiere que interpongan su queja o denuncia ante las instancias correspondientes, ya sea la SSPM, la oficina de Asuntos Internos o en la Fiscalía General del Estado (FGE).Pero también les pide que si se dan cuenta de alguna situación irregular en su entorno, lo denuncien ante las autoridades al número de emergencia 911.Al menos de falta de presencia policiaca no se quejan los vecinos del sector: “Hay muchos policías, aquí siempre hay vigilancia, es tranquilo, pero sí da miedo las cosas que pasan”, comenta un comerciante de la zona.Los entrevistados dicen que durante el día es cuando se sienten más tranquilos, pero en la noche crece su percepción de inseguridad.Además, la forma en que operan los delincuentes ya cambió desde hace años.“Ya no se juntan como antes en las esquinas, los ‘malandros’ ya tienen casas, ahí hacen sus cosas. O andan en carro, ya no caminan por la calle como antes”, describe un vendedor de la zona que pide que su identidad y ubicación no sea publicada por temor a represalias.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.