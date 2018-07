Preserva 'trozos' de la historia

Lámparas de 1906, cámaras fotográficas de 1940 y hasta un control de teléfono de la Segunda Guerra Mundial, son algunos de los objetos que se encuentran en “La Bodega”, una pequeña tienda de antigüedades ubicada en la avenida Lerdo número 251 de la zona Centro en nuestra ciudad.Libros, relojes, teles-copios, discos de acetato, “wokitokis”, lámparas quinqués, televisores, vitrolas y algunos juguetes antiguos que aún funcionan, son parte de la colección que desde hace más de 32 años comenzó Antonio González Molina “Don Toño”, quien a sus 65 años de edad disfruta su trabajo.“Un anticuario debe saber qué está vendiendo, marca, modelo, año y tratando de precisar qué estuvo saliendo al mercado” expuso.Narró que este gusto comenzó con las monedas de todo tipo hasta que aumentaron de precio y dejó de adquirirlas.“Primero surgió como una curiosidad, pero la mayoría de cosas que están aquí, yo las usé, sé su funcionamiento, sé para qué son y cómo se manejan; esa razón ha sido parte del éxito de ser anticuario”.Pese a que hoy cuenta con colecciones de discos, más de 4 mil carros a escala, aviones y cámaras, esto fue posible por una pequeña motivación de sus hijos que notaron su interés por objetos antiguos. (Abril Salgado)Con el paso del tiempo adquirió un buen número de cosas poco a poco hasta formalizar un local que tiene en función ocho años, aunque subrayó que no sólo se trata de comprar, sino de investigar, conocer su historia y saber cómo funcionan para poder explicar a quienes los compran.Si bien, se dice fácil, don Antonio contó que son años que no han pasado en vano, pues las experiencias le han hecho conocer desde polillas hasta ejercer mecanismos de seguridad para no adquirir mercancía robada.También resaltó que hay un buen mercado que se interesa por estos objetos y que la afluencia principal es masculina, pues 8 de cada 10 mujeres van a su tienda para recuperar algo que desecharon años atrás, y las otras dos no se interesan por cosas viejas, señaló.“Es un trabajo muy entretenido porque tiene uno que estarlos limpiando, poner atención, arreglarlos, hay que tener cuidado con cierta mercancía pero es mucha satisfacción este trabajo, porque es muy tranquilo y tengo muchos años en atención al público”, dijo.Explicó que existen tres clasificaciones para definir lo viejo de un objeto. De 25 a 49 años es una cosa vieja, vintage o clásica, mientras que la antigüedad comienza a partir de los 100 años.Entre los consejos que dio para todos los amantes de antigüedades, puntualizó que antes de comprar, primero se informen sobre los objetos para saciar su curiosidad, sepan lo que adquieren y visiten negocios ya establecidos.Dato interesante: de acuerdo con don Antonio, entre los años de 1990 y 1995 se dejaron de inventar cosas para dar paso a la comunicación y objetos de uso satelital.• Piezas de la II Guerra Mundial• Libros, relojes, telescopios• Lámparas de 1906• Cámaras fotográficas de 1940• Discos de acetato

