Revisará Asamblea mil 254 paquetes

La Asamblea Municipal Electoral (AME) realizará desde hoy el conteo parcial de votos en mil 254 paquetes electorales y no en todos los mil 992, como lo pidió el candidato independiente a Alcaldía Armando Cabada, quien insiste en que hay irregularidades que le quitan el triunfo en las elecciones.En una sesión extraordinaria que se realizó ayer entre varios recesos de media hora, el presidente de la Asamblea, Víctor Edgar Villegas Baray, desechó la petición de la representación legal de la candidatura sin partido que buscaba el recuento “voto por voto, casilla por casilla”, debido a que no había causales para abrir todos los paquetes.En tanto, el alcalde y aspirante a reelegirse en el cargo aseguró que la elección no fue legítima, pues tiene dudas de que en al menos 700 casillas hubo irregularidades.Villegas Baray dijo que se determinó no hacer un recuento total de votos porque los dos primeros lugares que se disputan el triunfo no tienen un punto porcentual o menos de diferencia en los resultados que arroja el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).Al cierre del PREP el lunes, Javier González Mocken, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, obtuvo 123 mil 370 votos contra 118 mil 152 de Armando Cabada, (con porcentajes de votación 34.68 y 33.21, respectivamente). La diferencia entre ambos es de 1.41 puntos porcentuales.Las mil 254 actas que se van a recontar desde las 8 de la mañana de hoy en sesión especial de cómputo se eligieron porque encuadran en las hipótesis normativas como el hecho de que en ellas los resultados de las actas durante el cotejo no coinciden o existen errores o inconsistencias en los distintos elementos de las actas que no pueden corregirse o aclararse con otros medios.También porque tienen actas ilegibles o se encuentran alteraciones en las actas que generen duda en el resultado de la elección en la casilla, o hasta que el número de votos nulos es mayor a la diferencia entre los candidatos que tienen el primero y segundo lugar en la contienda. Todas esas se van a tener que abrir para recontarlas, precisó.El funcionario electoral dijo que con el recuento se puede caer en el supuesto de que la diferencia de 1.4 puntos que tienen Cabada y González puede crecer o disminuir; si disminuye a un punto o menos, habría una causal suficiente para contabilizar el resto de los paquetes, como lo está solicitando el independiente.Ante las acusaciones del aspirante sin partido, el presidente de la AME precisó que hasta hoy no hay una situación que indique que hubo irregularidades en los comicios.