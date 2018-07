Voto por voto, insiste Cabada

El alcalde y aspirante a reelegirse en el cargo por la vía independiente, Armando Cabada Alvídrez, rechazó que en su caso se haya presentado el efecto Andrés Manuel López Obrador, y señaló que encontró muchas inconsistencias en el conteo de votos.Por esa razón, aseguró que la elección no es legítima y sus representantes ante la Asamblea Municipal Electoral solicitaron conteo de voto por voto, casilla por casilla.Expuso que de las mil 992 casillas de la elección, tiene dudas en al menos 700, “es una elección ya con sospecha, no es legítima”.Explicó que de las mil 992 actas de cada paquete electoral, ellos cuentan con copias de 954. Las que faltan, son porque no tuvieron representación en todas las casillas y algunas son ilegibles.Cabada dijo que en esas 954 actas, tiene 79 mil 129 votos, y el abanderado de Morena, Javier González Mocken, 77 mil 65, con una diferencia a su favor de 2 mil 64 votos.“Es prácticamente la mitad de las casillas, si la tendencia fuera en el mismo sentido, nosotros creemos que ganamos por más de cuatro mil votos”, señaló.Aparte hay 53 casillas en las que él no tiene ningún voto, dijo.En algunos de esos casos, los presidentes de casilla anotaron cero votos para su candidatura en el acta original que se fue a la asamblea, y en la que entregaron al representante independiente le escribieron con pluma el número de votos, -como en el caso de la casilla 1575-, pero esa cantidad ya no quedó registrada en el conteo rápido, explicó.Cabada calculó que son alrededor de 10 mil votos los que están mal contados.“No estoy haciendo esto para ganar la elección, probablemente la ganemos, pero probablemente no, tal vez se ratifique o se amplíe la diferencia de González Mocken y lo vamos a aceptar, o si nos gana por un voto, lo vamos a aceptar, después de contar todos los votos”, aseguró.Explicó que de las mil 992 casillas, en el conteo rápido se contabilizaron mil 345, que representan 68 por ciento del total, de esas 349 no tenían acta y no se pudieron contabilizar.Además, se registraron 189 actas ilegibles, y 109 sin capturar.“Entonces estamos hablando de 607 casillas que no se contabilizaron, más las 53 que sí se contabilizaron con cero para nosotros, estamos hablando de 670 casillas”, expuso.Cabada dijo que si la Asamblea Electoral no desea ser señalada, “debe abrir las casillas y revisarlas todas”.El alcalde aseveró que el conteo debe realizarse nuevamente porque la diferencia entre el primer y segundo lugar está muy cerrada, 1.47 por ciento, los votos nulos son casi tres veces a la diferencia entre primero y segundo lugar, y por las inconsistencias que se detectaron en al menos 700 casillas.“Son tres argumentos que ellos deben de considerar para dar credibilidad al proceso, y qué mejor forma de darle credibilidad abriendo todas las casillas y contando voto por voto”, señaló.Dijo que si la Asamblea Municipal Electoral se niega a realizar el conteo voto por voto, casilla por casilla, lo impugnará ante el Tribunal Electoral Estatal o Federal.Cabada afirmó que las irregularidades se pudieron haber inducido, aunque no precisó por quién.“Yo no soy quién para juzgar este tema, claro que tenemos mucha información, pero hay un árbitro de la contienda que es la Asamblea Municipal Electoral, a ellos les corresponde realizar esto”, declaró.Agregó que tenían cubiertas el 100 por ciento de las casillas con sus representantes, pero el día de la elección, personas desconocidas les hablaron a sus celulares y les dijeron que no se presentaran porque no era necesario, y de este modo se quedaron con representación en el 75 por ciento.“Al final del día, yo no quiero especular, quiero ser muy preciso en cuanto a esto, porque finalmente esto es lo que cuenta, está mal hecha la elección”, manifestó.