Elegir a Ciudad Juárez para el arranque de su tercera campaña presidencial le salió redituable a Andrés Manuel López Obrador.Cinco de cada diez votos que obtuvo el tabasqueño en todo Chihuahua provinieron de alguno de los cuatro distritos federales con sede en Juárez. El número, 212 mil 881 votos, es superior a los sufragios obtenidos por el candidato de Morena en estados completos como Aguascalientes, Baja California Sur y Colima.Desde 2005, López Obrador vino a esta ciudad prácticamente cada año, a excepción de 2007, 2010 y 2017. Desde 2016, el candidato no visitaba la frontera, a la que eligió como inicio de campaña el 1 de abril.En su mensaje, prometió devolver a la frontera el crecimiento y bienestar socialEn aquel arranque de campaña, cuando reunió a una multitud de entre 12 mil y 15 mil personas en el Monumento a Benito Juárez, López Obrador pisaba la frontera como candidato presidencial por tercera vez consecutiva y, como hizo anteriormente, delineaba su proyecto de gobierno.“Ciudad Juárez, antes Paso del Norte, ha sido testigo de hechos históricos trascendentes y punto de partida de importantes transformaciones. Por eso, decidimos iniciar nuestra campaña aquí en este sitio, por demás emblemático, aquí al pie de la estatua del mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, Benito Juárez García”, dijo al inicio de su discurso.Acompañado entonces de algunos de los integrantes de su equipo de transición, como Tatiana Clouthier y Alfonso Romo, López Obrador prometió devolver a la frontera crecimiento económico y, sobre todo, bienestar social.“No fue casual que el papa Francisco decidiera venir a Ciudad Juárez hace más de dos años para alzar la voz y sostener que uno de los principales flagelos a los que se ven expuestos los jóvenes es la negación de su derecho al estudio y al trabajo sostenible y redituable, y la imposibilidad de realizarse y proyectarse”, dijo entonces.“Esto genera condiciones de pobreza y marginación, y esta pobreza y esta marginación son el mayor caldo de cultivo para que caigan en el círculo del narcotráfico y de la violencia”, mencionó aquel 1 de abril, a pleno rayo de sol.Se pronunció ante su auditorio por aumentar los sueldos, disminuir la migración y lograr paz y seguridad en uno de los puntos más violentos del país.De los tres candidatos presidenciales impulsados por partidos, López Obrador fue el único que realizó un mitin en la plaza pública. Ricardo Anaya encabezó dos actos, uno en Technology Hub y otro en un salón de eventos.José Antonio Meade, en cambio, optó por un mitin en el Gimnasio del Colegio de Bachilleres, arropado por candidatos, dirigentes y operadores del PRI.Antes de su visita este año, López Obrador visitó la ciudad el 20 de octubre de 2016.En conferencia de prensa, AMLO –que entonces tenía el cargo de presidente de Morena–, dijo que buscaría la reducción del ISR e IVA para la frontera, además de la homologación de precios con Estados Unidos.“Consideramos importante no dejar caer la economía en la zona fronteriza del país. No se debe desaprovechar la enorme ventaja que significa nuestra vecindad en más de tres mil kilómetros con el país de mayor fortaleza económica y comercial del mundo. En la actualidad, las ciudades y pueblos fronterizos de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California, padecen de crisis económica, de bienestar y de seguridad”, diagnosticó.Se pronunció en aquella visita en contra de los bajos salarios de la industria maquiladora.“La industria maquiladora que, en 20 años, en vez de consolidarse, ha venido perdiendo terreno. El desempleo y los bajos salarios en las ciudades fronterizas, es una amarga realidad y sigue siendo una de las principales causas de la violencia”, mencionó.Morena ganó todas las diputaciones federales de Juárez, las dos senadurías de mayoría y las diputaciones locales, la sinddicatura, además de que es hasta el momento el partido que tiene la ventaja en la contienda por la presidencia municipal, para convertirse en la primera fuerza en la ciudad. (Itzel Ramírez / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.