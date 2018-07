El virtual triunfo de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, dividió opiniones en la iniciativa privada, pues aunque algunos dicen que significará un cambio positivo para el país, otros temen que la economía del país y de la frontera se desplome.Los líderes de organismos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y la Asociación de Hoteles, coincidieron que los resultados de las elecciones no fueron ninguna sorpresa debido al cansancio de la ciudadanía por algunos políticos.María Teresa Delgado Zarate, presidenta en turno del CCE, mencionó que la encuestas se hicieron realidad y otorgaron el triunfo a AMLO, con quien buscan ahora ponerse en sintonía para trabajar y ver la factibilidad de llevar a cabo propuestas como la de bajar el IVA al 10 por ciento nuevamente.Gabriel Cantú Murguía, presidente de la Canaco, dijo que aunque el resultado electoral ya se anticipaba, ahora esperan que la economía de esta frontera no se vea afectada con una devaluación del dólar o una tendencia al alza de la inflación por el nerviosismo que existe en torno a la cancelación de proyectos desarrollados por su antecesor.Eduardo Ramos, representante de Coparmex, dijo que ahora falta esperar que el nuevo presidente de México aclare la manera en que lograra cumplir algunas de sus propuestas electorales como la reducción del IVA, bajar la gasolina y subir los salarios.Mientras que Martin Alonso Cisneros, presidente de la Asociación de Hoteles, consideró que el triunfo de López Obrador se debe al rechazo que mostró la ciudadanía por administraciones anteriores envueltas en escándalos de corrupción y el manejo de recursos.Agregó que por parte de la iniciativa privada se pide ahora ayudar a crecer a las empresas para que se puedan mejorar los salarios y llevar a los pobres a la clase media.Mientras que en el tema de bajar los costos de la gasolina, añadió que se debe estudiar que esta medida no desequilibre la economía local con las ganancias petroleras que México obtiene por ello.Respecto a los resultados de las elecciones para alcalde en esta frontera, coincidieron que los resultados están muy cerrados entre Armando Cabada Alvidrez y Javier Gonzalez Mocken, por lo que esperarán a ver cómo se desarrollan para reunirse con el triunfador y comenzar a trabajar por el bien de Juárez.

