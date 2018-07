Pide Cabada voto por voto

El alcalde con licencia, Armando Cabada Alvídrez, quien busca la reelección, afirmó ayer que no está conforme con el resultado de la elección y hoy, a través de sus representantes ante la Asamblea Municipal Electoral, solicitará la apertura de todas las casillas y el conteo voto por voto, debido a que encontraron inconsistencias en el conteo preliminar, aseguró.Explicó que se detectaron 53 casillas donde no tiene ni un voto, y el abanderado de Morena, Javier González Mocken, 5 mil 200, lo cual dijo “no es creíble”.Además expresó que hay casos de actas que se entregaron a la autoridad electoral con cero votos para él y las copias que recibieron sus representantes sí tenían números a su favor.También dijo que hay 287 actas que no se computaron porque no están legibles, y otras inconsistencias más, aparte de los 13 mil votos nulos. “Habremos de solicitar que se abra casilla por casilla y se revise voto por voto”, manifestó.Cabada atribuyó esas fallas al cansancio de los funcionarios de casilla.Dijo que la definición de la elección puede estar en la revisión de esas inconsistencias, por ello dijo que solicitará que se abran todas las casillas para aclarar la situación.“Si perdimos, perdimos, y yo seré el primero en reconocerlo, y si ganamos vamos a defender el voto de los juarenses con todo, con todos los recursos legales”, manifestó ayer en rueda de prensa, en su cuartel de campaña.El candidato independiente se comprometió a reconocer el triunfo de Mocken si abren todas las casillas, se contabilizan los resultados y resulta ganador. “Tiene que ser así, por el bien propio de la institución electoral”, declaró.Expuso que aunque es una situación desafortunada se tiene que aclarar “por el bien del proceso electoral”.Cabada aseguró que hoy se reincorporará a sus funciones en la administración municipal.Previamente, quien debía regresar ayer al cargo, presentó por la mañana un aviso de ausencia por cinco días por motivos personales.La licencia que el Cabildo le otorgó a Cabada el 22 de mayo se venció las primeras horas de ayer, y aunque informó que volvía a su puesto, también avisó que se tomaba cinco días más, explicó el secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros, quien se quedó como encargado de la Presidencia.Sin embargo, ayer por la mañana la Secretaría del Ayuntamiento recibió el aviso de ausencia por cinco días, período máximo que permite la ley para que el alcalde se separe de su cargo sin necesidad de solicitar licencia ante el Cabildo.“Pero él puede reincorporarse durante esos 5 días en el momento que lo desee”, explicó.También dijo que su permiso es sin goce de sueldo, porque es por motivos personales.Agregó que al momento de terminar la licencia de Cabada, el presidente suplente, Alejandro Loaeza Canizales, regresó como director de Desarrollo Social.No obstante, en rueda de prensa por la tarde, Cabada aseguró que hoy se incorpora a sus labores en la presidencia municipal.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.