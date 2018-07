Se considera como una de las primeras causas de muerte y en estadística son cerca de 17 hombres los que pierden la vida cada día en México a causa del cáncer de próstata, informó Francisco Ramírez Montañez, director de Salud municipal.Esto durante un evento que se llevó a cabo en las instalaciones de la Estación Central de Bomberos en conmemoración al pasado 11 de junio, Día Mundial contra el Cáncer de Próstata, donde se realizaron pruebas de detección así como pláticas sobre la importancia de las revisiones médicas e indicadores de este padecimiento.“Todos como sociedad y como integrantes de una familia generalmente les decimos a nuestras mujeres, a nuestras mamás que se practiquen sus exámenes, pero los hombres somos un poco más descuidados”, dijo.Señaló que los varones tienen cierto estigma por la prueba que anteriormente era una maniobra manual, pero aunque actualmente al menos la primera revisión ya no es así, hay una “cultura machista” que identifica hacerse la prueba de próstata como si fuera este tipo de procedimiento.Por este motivo resaltó que en la ciudadanía, tanto mujeres como hombres, falta educación médica, pues en la mayor parte de los casos el descuido es por desconocimiento e ignorancia que nos llevan a tener altas estadísticas de víctimas por enfermedad.El entrevistado mencionó que entre los signos y síntomas que indican algún problema con la próstata es la dificultad para orinar, ya que esto indica que el proceso infamatorio de la próstata obstruye la uretra, conducto por el que sale la orina.También es de especial atención si por la noche se acude más de tres veces al baño cuando no se padece diabetes, además de que el riesgo es mayor con edad avanzada; estas situaciones son indicadores de que se debe acudir a un examen médico.“El principal objetivo es salvar su vida, hay muchos problemas de cáncer de próstata que no se manifiestan con algunos signos y no por el hecho de que no tengan molestia no quiere decir que no tengan cáncer, aquí la cuestión es que debe hacerse de rutina”, expresó.La prueba consiste en una muestra de sangre para analizar el antígeno prostático, proteína que se produce por células malignas y benignas de la glándula prostática, se coloca en una tira reactiva que cambia de color en un par de minutos y con esto se arroja un resultado fidedigno que indica los pasos a seguir.Ramírez dio a conocer que de resultar positivo el examen, se realiza una segunda prueba en la que se hace un tacto rectal y posteriormente un ultrasonido, si el problema es confirmado se practica una biopsia.Pese a que en Juárez no hay un lugar en específico para atender este padecimiento en los varones, indicó que cada mes la Dirección de Salud realiza eventos donde se ofrecen las pruebas de detección de forma gratuita al igual que en los centros de salud.“Aquí la cuestión no es prevenir el cáncer, no lo podemos prevenir, pero podemos prevenir que mueran por cáncer de próstata”, enfatizó.• A partir de los 40 años si hay antecedentes familiares• Si no los hay, a los 45 años como primera prueba• Hasta los 50 si la prueba resultó negativa• Después de los 50 es cada año