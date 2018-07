Cabada y Mocken se atribuyen la victoria

Aun cuando no se habían reportado resultados de manera oficial, los candidatos a la Presidencia Municipal de la coalición Juntos Haremos Historia, Javier González Mocken, y el independiente Armando Cabada Alvídrez, se declararon anoche ganadores de la elección.Al cierre de esta edición, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) llevaba un avance del 0.35 por ciento de las actas computadas: seis de mil 992 que se instalaron en la ciudad durante la jornada electoral, por lo que no se reflejaba una tendencia. Lo mismo ocurrió con la elección para síndico.A las nueve de la noche, González Mocken aseguró que los resultados de la elección le favorecieron de forma irreversible, como a Andrés Manuel López Obrador, virtual candidato ganador de los comicios presidenciales.“Andrés Manuel López Obrador ya es el presidente de México, y con él vamos a hacer una gran transformación de esta ciudad porque quiere a Juárez y porque sabemos que tiene un gran cariño por esta ciudad”, dijo ayer González Mocken en su casa de campaña.Casi a la par, desde su cuartel, el independiente Cabada sostenía que llevaba un margen de entre siete y 12 puntos porcentuales sobre el segundo lugar. “En términos electorales es un número irreversible”, señaló.La jornada electoral de ayer se desarrolló sin incidentes mayores más que el retraso en la apertura de casillas, por lo que concluyó con saldo blanco, según lo declarado por el presidente de la Asamblea Municipal Electoral, Edgar Villegas Baray, aunque con más de una treintena de quejas de Morena contra su contrincante sin partido por presuntos acarreos y compra de votos.En la sesión permanente que instaló el Consejo Electoral de la AME, el representante de Morena, Federico Solano, denunció 30 irregularidades: acarreo en zonas del suroriente y compra de votos, tanto en esa zona como en centros de diversión como el salón Evolution, y hasta el acuartelamiento de agentes municipales para que no salieran a votar. “Son incidentes bastante graves”, acusó.De todas esas quejas, dijo el presidente de la Asamblea, sólo se ha podido sostener una, la de una aparente propaganda del candidato a la Presidencia Municipal independiente Armando Cabada dentro de la biblioteca pública Arturo Tolentino, por la que quedó detenida la subdirectora de Educación municipal, María Lourdes Ríos, quien permanece en proceso de investigación de la Procuraduría General de la República.Todo lo demás no se pudo comprobar, señaló Villegas Baray. Ni el hecho de los policías acuartelados, pues la AME envió a un fedatario público para constatar la denuncia a la Estación de Policía Babícora en la que los mismos uniformados mostraron su dedo manchado.Tras el cierre de las urnas, las primeras actas tardaron en llegar a la Asamblea pasadas las 10 de la noche, aunque desde antes los dos primeros candidatos mencionados ya se proclamaban ganadores; el tercero, Ramón Galindo Noriega, de Por Chihuahua al Frente, aseguraba que era prematuro e irresponsable adelantar triunfos.“A reserva de que tengamos el escrutinio de la Asamblea Municipal Electoral, que es el cómputo oficial y final, decirle a todos los juarenses, agradecerle a todos los juarenses que han confiado, agradecer su voto y que crean en un proyecto que va a transformar esta ciudad”, declaró González Mocken.En rueda de prensa a las 9:30 de la noche, señaló que a esa hora obtuvo el triunfo en 40 colonias populares de diversos sectores de la ciudad, principalmente el poniente, norte y sur de la ciudad.Señaló que con en estos comicios los juarenses reprobaron la gestión del alcalde Armando Cabada y su forma de gobernar en contra de los intereses de la ciudad. “Obviamente lo juarenses necesitaban un cambio de Gobierno, un Gobierno que dé resultados y no lo estábamos teniendo, tenemos dos años con un Gobierno que no da resultados”, enfatizó.Minutos antes de las 10 de la noche, el candidato independiente a la Alcaldía, quien busca la reelección en el cargo, salió a decir en su casa de campaña que aunque el conteo iba lento, las tendencias le favorecían.“Con lo que nos han mandado de manera económica, se mantiene la tendencia, inclusive se llega a ampliar en algunos distritos”, manifestó. En la mañana cuando acudió a votar a la casilla, ubicada en el Colegio de Bachilleres número 6, dijo poco entusiasta, que esperaba tener resultados favorables.A su cuartel, que se cambió a una discoteque ubicada en Paseo de la Victoria, acudieron durante toda la tarde funcionarios y regidores, así como colaboradores de su campaña, que se mantuvieron al pendiente de los resultados que iban saliendo.La candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adriana Terrazas, no hizo comentarios. Su equipo de prensa informó que hoy emitirá algún comentario sobre los resultados. Los candidatos del PRD, PVEM y PANAL, ya no aparecieron. (El Diario)