Crean reglamento para aprovechar recursos naturales

La comisión de regidores de Servicios Públicos empezó a trabajar en la elaboración de un Reglamento de Infraestructura Verde que se aplicaría en las futuras construcciones, con el fin de aprovechar los recursos naturales.El coordinador de la cartera, José Ubaldo Solís, explicó que de esta manera las edificaciones de vivienda, comercio, industria y vialidades se realizarán con nuevos métodos amigables con la naturaleza, y por ejemplo se podría reutilizar el agua de la lluvia.“Esto ayudaría en el caso de las vialidades, a desahogar las inundaciones que tenemos puesto que no se cuenta con la infraestructura en mención”, comentó.Agregó que actualmente los constructores no están obligados a realizar este tipo de obra, y los que lo hacen es por recomendación.“Los últimos fraccionamientos que se han autorizado, hemos sugerido como comisión de Desarrollo Urbano que se apeguen a este modelo de construcción”, manifestó.El regidor expuso que este reglamento puede estar aprobado antes de que termine la administración, en septiembre próximo.A su vez, Claudia Arreola, coordinadora de la agrupación “Red de Vecinos”, dijo que la importancia de aprobar este reglamento radica en que por ejemplo, en los nuevos fraccionamientos las áreas verdes deberán tener plantas de la región.“Es muy costoso para la ciudad regar extensiones amplias de pasto, tener árboles como el pino afgano, y otros que necesitan mucho tiempo de riego asistido, y ahorita tenemos mucha escasez de agua”, afirmó.Agregó que aunque ya no habrá “alfombras de pasto, es benéfico para la ciudad porque no hay agua”.

