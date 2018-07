Luego del atentado el pasado domingo contra un agente preventivo en la Zona Centro, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) detuvo a 12 personas presuntamente pertenecientes a la pandilla “Los Aztecas” y aseguró armamento de uso exclusivo del Ejército y casi 2 mil 500 cartuchos útiles.Todo se originó cuando el presunto agresor del oficial de Policía habría disparado para no ser sometido a revisión, en hechos ocurridos en la vía pública la tarde del 1 de julio, en las calles Oro y Acacias, según informó la corporación.Alfredo O. M. de 44 años, supuesto pandillero de Los Aztecas y acusado de disparar contra el agente preventivo, quedó lesionado de bala en una pierna cuando fue sometido por otros preventivos, a quienes agredió a balazos en una segunda ocasión, dio a conocer la SSPM.Otras 11 personas presuntas integrantes de la misma célula criminal fueron luego arrestadas, entre ellas dos mujeres.En el operativo posterior, donde además participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación, se aseguraron cinco rifles de asalto, ocho armas cortas, y más de 2 mil cartuchos útiles para diferentes armas de fuego, se dio a conocer.Se informó que el oficial municipal fue herido en una pierna al momento de abordar al primero de los detenidos, el cual, según la SSPM, llevaba una maleta con dos armas largas.La versión oficial agrega que el pandillero se resistió y disparó contra el agente municipal, quien pidió refuerzos y se percató de que varios supuestos integrantes de la organización se echaron a correr para introducirse en un domicilio.La casa ubicada en la colonia Bellavista fue penetrada por las fuerzas municipales y estatales, donde se encontraron dos fusiles de asalto, uno .223 y otro conocido como “cuerno de chivo”, calibre 7.62 x 39.Los detenidos fueron identificados por la SSPM como Jesús Gerardo C. M., de 30 años; Ángel P. M., de 43 años; Antonio M. E., de 63 años; Luis Gerardo O. R., de 22 años; Joaquín H. S.? de 41 años; Rafael M. R., de 62 años; David G., de 37 años; José Luis C. C., de 40 años; Javier M. G. de 48 años; Roxana L. S., de 44 años, y Laura Araceli M. 