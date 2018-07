Identifican a agresor de municipales; es integrante de Los Aztecas

La Policía Municipal apoyada de agentes de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron al agresor de un elemento municipal lesionado de bala ayer por la tarde en la calle Oro y Acacias, se informó oficialmente.Junto al detenido, identificado como, Alfredo O. M. de 44 años, se arrestó a otras 11 personas integrantes de una célula criminal de la pandilla Los Aztecas, entre ellas dos mujeres, y se aseguraron cinco rifles de asalto y ocho armas cortas, además de casi 2 mil 500 cartuchos, que serían utilizados para “hacer una limpia de narcomenudistas en la Zona Centro”, de acuerdo con un boletín de prensa de la SSPM.Se informó que el oficial fue herido en una de sus piernas al momento de pretender abordar al primero de los detenidos cuando llevaba una maleta que posteriormente se supo tenía en su interior dos armas largas calibre .223 abastecidas.El pandillero se resistió y disparó contra el agente municipal, quien pidió refuerzos y se percató de que varios pandilleros echaron a correr para introducirse en un domicilio que fue penetrado por las fuerzas municipales; fue donde se encontró lo siguiente:• Un fusil de asalto calibre .223 con la leyenda Bushmaster, abastecida con 21 cartuchos útiles• Un fusil de asalto conocido como “cuerno de chivo”, calibre 7.62 x 39• Una escopeta calibre 22• Dos armas de fuego tipo escuadras calibre 9 milímetros• Un revolver calibre 9 milímetros• Un arma de fuego calibre 40• Dos armas de fuego calibre 45• 269 cartuchos útiles calibre 223• 200 cartuchos útiles calibre .308• 576 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39• 521 cartuchos útiles calibre 40• 336 cartuchos útiles calibre 9 milímetros• 449 cartuchos útiles calibre 45• 30 cartuchos útiles calibre 22• 101 cartuchos útiles calibre 12• Seis cartuchos útiles calibre 32• 35 envoltorios de marihuana• Tres chalecos blindados• Cinco teléfonos celulares y 7 mil pesos con 700 dolares.El pandillero que disparó también acribilló una unidad de Seguridad Pública, pero resultó baleado en una de las piernas.Los otros detenidos son: Jesús Gerardo C. M. de 30 años, Ángel P. M. de 43 años, Antonio M. E. de 63 años, Luis Gerardo O. R. de 22 años, Joaquín H. S. de 41 años, Rafael M. R. de 62 años, David G. de 37 años, José Luis C. C. de 40 años, Javier M. G. de 48 años, Roxana L. S. de 44 años, y Laura Araceli M. L. de 27 años.

