Registran largas filas casillas especiales

Antes, durante y hasta después de la jornada electoral de este domingo se registraron largas filas y una alta participación ciudadana en las casillas especiales, donde en miles de personas imperó el enojo, la desesperación e inconformidad por diversos factores.El primero de ellos fue el retraso en la apertura de las nueve casillas especiales que se distribuyeron de la siguiente forma en la ciudad: tres en el primer distrito, una en el segundo, dos en el tercero y tres más en el cuarto, que fue el que tuvo una mayor afluencia.Las denominadas casillas especiales, debido a que se instalan para que los electores foráneos o que se encuentran fuera de la sección correspondiente a su domicilio puedan votar, comenzaron a estar en función entre las 9:00 y 9:30 de la mañana.Según los comentarios de algunas de las personas que fueron las primeras en llegar, entre 6:30 y 7:00, aproximadamente, los funcionarios arribaron pasadas las ocho a instalar las urnas para que 750 ciudadanos pudieran votar.En la casilla especial del cuarto distrito y sección 1566 con sede en el Colegio de Bachilleres plantel número 19, cerca de 300 votantes provenientes de distintos estados, entre ellos Veracruz, Tabasco y Jalisco; así como de la ciudad de Nuevo Casas Grandes, Camargo y Chihuahua, en Chihuahua, y de la Ciudad de México, esperaron durante una hora, hora y media y hasta dos, con una temperatura aproximada de 27 grados centígrados, para realizar su sufragio.Esta situación también se presentó en las otras dos casillas especiales instaladas dentro del cuarto distrito, la de sección 1693 con sede en el Instituto Colegio México y la de sección 1746 con sede en el Parque Central, y al retraso se le sumó un lento avance en las votaciones.Ciudadanos oriundos también de los estados de Guanajuato, Sinaloa, Coahuila y Querétaro permanecieron en la fila de las últimas tres casillas mencionadas durante otras tres horas, y después de haber alcanzado cierta tranquilidad, las personas volvieron a enfurecerse debido a que las boletas comenzaron a agotarse después de medio día.La primera sede en cerrar sus puertas fue la del Colegio de Bachilleres plantel número 19 y después la del Parque Central, donde más de 40 votantes se manifestaron ante los funcionarios cuando se les anunció que se había superado la cantidad de boletas asignadas, que de manera oficial y nacional, fueron 750 por casilla especial.“Queremos votar, queremos votar, queremos votar”, gritaron las personas que se quedaron sin realizar su sufragio ante los representantes de casilla del Parque Central, ya que argumentaban que era ilógico que en una ciudad fronteriza, que esta llena de foráneos, no hubiese más boletas.Tras este incidente, en la casilla de sección 1746, y después de terminarse también las boletas en el Instituto Colegio México pasadas las dos de la tarde, cientos de personas se dieron a la tarea de buscar una de las otras seis casillas especiales.De aquí surgieron quejas constantes por la falta de información que los funcionarios les proporcionaron. “Ya me mandaron a cuatro casillas y en ninguna pude votar. Fui al monumento, al Parque Borunda, al Chamizal y al Gimnasio ‘Kiki Romero’, por eso vine hasta acá. No me iba a quedar sin votar”, dijo Israel Yoselevitz, de Cuernavaca, Morelos, a menos media hora de finalizar la jornada electoral y a unos minutos de realizar su sufragio en el tercer distrito, sección 1560 y con sede en el Centro Comunitario La Montada.Al igual que Israel, cientos de personas que pasaron por las tres casillas del cuarto distrito acudieron a ejercer su derecho en el primer distrito, en la Biblioteca Pública Villas de Salvárcar y en la Universidad Tecnológica; en el segundo distrito, en el bulevar Zaragoza 589; y en el tercer distrito, en el Centro Comunitario La Montada y en el Gimnasio Municipal ‘Kiki Romero’.El consejero presidente del Consejo Distrital número 4 del Instituto Nacional Electoral (INE), José Constantino Suárez Arias, explicó que esta situación se presentó debido a la gran e histórica participación de la ciudadanía en los comicios, y que en el cuarto distrito, que corresponde a la parte norte, unas 250 personas fueron incapaces de emitir su sufragio en las tres casillas.De acuerdo con Suárez Arias, los hechos provocaron la molestia de algunas personas, quienes incluso pedían que se les permitiera votar con un simple papel o que tomaran boletas de otras casillas regulares aledañas.“Yo intenté hacerles saber que ya no podíamos conseguir boletas para que ellos votaran”, dijo. “Intenté consultar a ver si había una forma y claro que la ley no lo prevé; no fue posible darles una respuesta satisfactoria”.En este contexto, agregó Suárez Arias, la jornada en el Cuarto Distrito se llevó a cabo en paz, sin ningún incidente grave. Sólo se registraron retrasos en la apertura de algunas casillas, comentó el representante del INE.(Con información de Fernando Aguilar)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.