Hallan a funcionaria municipal con material electoral y propaganda

La subdirectora de Educación del gobierno municipal, María de Lourdes Ríos, fue sometida ayer a una investigación por probables delitos electorales luego de que fue encontrada en las instalaciones de la biblioteca municipal Arturo Tolentino en posesión de cartulinas y material electoral.La probable operación electoral en la institución pública fue detectada por integrantes de Morena, que en el lugar también localizaron un automóvil con camisetas con propaganda del alcalde con licencia y aspirante a ser reelecto, Armando Cabada, mientras que en el interior del edificio estaba el material electoral y listados de personas con montos a pagar a operadores de los candidatos independientes.Al lugar acudieron elementos de la Comisión Estatal de Seguridad que mantuvieron a Ríos retenida, así como un empleado de Ecología y a dos civiles, una de ellos es sobrina de la funcionaria.Ríos declaró a los medios que ella asume la responsabilidad de lo que estaba pasando en la biblioteca y no emitió más comentarios.De acuerdo con el representante de Morena, Federico Solano, el presunto centro de operación electoral fue detectado mediante la vigilancia que su partido mantiene a oficinas de Gobierno y a la jornada electoral.Indicó que revisaron la biblioteca y llamó la atención que estaba abierta por lo que ingresaron al edificio público.Señaló que el material electoral y propaganda se localizó en la oficina de la biblioteca y en un automóvil, por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.Horas después, Cabada señaló que la funcionaria será separada de su cargo mientras las autoridades federales investigan el presunto delito, y afirmó que la funcionaria actuó bajo su propia responsabilidad.“Si la maestra se equivocó, ella será responsable de sus actos”, dijo Cabada.Agregó que el material que se le encontró era de capacitación y todos los directores del Municipio recibieron la instrucción de no usar ninguno de los espacios públicos, precisamente para evitar este tipo de situaciones.También Carlos Corona, coordinador de la campaña de Cabada, dijo ayer que Ríos no es parte del equipo proselitista y agregó que la funcionaria acudió a la biblioteca municipal a sacar copias para el evento de izamiento de bandera que se realizará hoy y que los documentos que se le encontraron los traía en la cajuela de su automóvil.También mencionó que a ningún director ni subdirector en funciones de la administración se le pidió que trabajara en la campaña, y ella tendrá que responder por las acusaciones que se le formularon.Por separado, el dirigente local del Partido Acción Nacional (PAN), Sergio Madero, reprobó los hechos y comentó que, en caso de favorecer el voto al candidato independiente, usarán este argumento para impugnar los resultados. (Con información de J. Olivas/ J. Olmos / A. Castañón / C. Avila)

