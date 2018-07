Limpieza de derrame debe terminar esta semana

La empresa que limpia el suelo en Infonavit Jarudo, hasta donde llegó el derrame de aceite automotriz por el incendio de la distribuidora de productos Gonher, debe terminar esas labores en este semana, afirmó el director de Protección Civil, Efrén Matamoros.Agregó que dos inspectores de la dependencia supervisan el trabajo de los empleados.“Traemos unos inspectores sobre todo con la situación de contaminación, revisando todo el trabajo que está haciendo la empresa que está dedicada a volver a remediar los suelos y todo esto”, aseguró.Explicó que el personal de Protección Civil se asignó al lugar de manera permanente, para que a pie supervisen los posibles lugares donde falte la limpieza o remediación del suelo.“El suelo se remedia quitando el espesor de material contaminado y con algunos productos para quitar todas las características de contaminantes, por eso van a andar un par de inspectores verificando esto paso a paso”, explicó.Dijo que las labores de limpieza podrán finalizar en un par de días, “espero (que terminen) en el transcurso de esta semana, vamos a ver con la empresa si puede haber más celeridad”.Sobre la multa por la negligencia de la distribuidora de aceites, por el incendio, aseguró que puede llegar de 100 a mil UMAS, que equivalen de 8 mil 60 a 80 mil 600 pesos.Tras una semana del incendio de una bodega de lubricantes que trastocó las inmediaciones de La Cuesta, las calles de El Jarudo regresan a la normalidad.Un recorrido por la zona permitió advertir ayer que la cirulación vehicular y peatonal quedó restablecida una vez que los restos de aceite fueron limpiados.Sin embargo, el intenso olor al desecho permanece en las vías, lo mismo que una capa de tierra que se mezcló con aceite, pero que no impide la circulación sobre la calle.Efrén Matamoros Barraza, director municipal de Protección Civil, informó que, aun cuando los trabajos de limpieza y restablecimiento del suelo van avanzados, la empresa responsable de ellos no ha notificado que terminó, por lo que la dependencia, dijo, no ha dado el visto bueno.“Todavía no entregan los que andan ahí limpiando, pero traemos gente revisando eso. Va adelantado. Necesito que oficialmente ellos nos digan que ya quedó”, comentó el funcionario.El director de Protección Civil del Municipio dijo que probablemente este día concluya la investigación interna que llevó a cabo el departamento de Bomberos.De acuerdo con Matamoros Barraza, la conclusión que derive de este reporte servirá para establecer si la empresa deberá o no pagar una multa por alguna omisión, error o circunstancia previsible.La distribuidora de productos Gonher, ubicada en bulevar Óscar Flores y calle Cesáreo Santos, se incendió el martes pasado cuando se estaban realizando trabajos de soldadura en el techo del establecimiento.Durante el siniestro el aceite vehicular que estaba almacenado en el lugar y agua con que se apagó el fuego se extendieron a las calles aledañas y al Infonavit Jarudo.

