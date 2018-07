Señalando un voto irreflexivo de los juarenses, Ramón Galindo Noriega, candidato de la alianza Por Chihuahua al Frente admitió ayer su tercer lugar en las elecciones locales y adelantó el triunfo de Javier González Mocken como el abanderado de la alianza Juntos Haremos Historia.Al asegurar que no regresará al cargo de subsecretario de Gobierno en la Zona Norte que ejerció en el primer año y medio de administración estatal, Galindo Noriega dijo que en Juárez se emitió un voto de castigo contra los partidos en el Gobierno pero excluyó de esa percepción a la administración estatal panista.“Como todos ya sabemos, los resultados de la elección no nos favorecen a nosotros; de manera clara, la gente de Juárez no ha optado por la opción que nosotros representamos. Nos toca aceptar la decisión que el pueblo de Juárez ha tomado”, dijo en conferencia de prensa desde el cuartel donde ejecutó su campaña.Eso, añadió, le deja implicaciones tanto a él como al grupo político que representa pero eso se definirá en los siguientes días.Galindo se mantuvo más de 20 puntos debajo del segundo lugar en los resultados del PREP durante la tarde de ayer con 13.89 por ciento; el primer lugar al que reconoció una victoria es González Mocken, que encabezaba la contienda con 34.71 seguido del independiente Armando Cabada con 33.15.“La expresión ciudadana es clara y es a nivel nacional, de manera muy contundente México ha comentado que no le gusta lo que está pasando en la política y nosotros recibimos su expresión”, dijo.Sin embargo también agregó: “a nivel estado no nos fue tan mal como en el resto del país, mantuvimos municipios muy importantes como la ciudad de Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias y otros, estamos manteniendo la mayoría relativa en el congreso del estado”.“La gente votó en contra no a favor de nada ni de nadie (…)”, señaló.El líder municipal del Partido Acción Nacional, Sergio Madero, intervino para asegurar que la derrota en esta elección para el PAN, que sólo disputa la victoria en uno de nueve distritos locales y cuatro federales de Juárez, no se debió a un voto de castigo contra el actual gobierno estatal que encabeza Javier Corral Jurado, “sino a la dinámica nacional”.“No tendría por qué ser ésta la evaluación de una función gubernamental específica”, anotó.Con un voto menor al de los nulos registrados en el PREP, el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Luis Barrios, también se declaró ayer derrotado, mientras que la priista Adriana Terrazas Porras, el cuarto lugar según los resultados preliminares, no se apareció en todo el día.“La votación no ha reflejado el trabajo que hizo nuestro candidato a la presidencia municipal, a la mejor no nos hemos dado a entender con la ciudadanía, algo nos está fallando”, dijo por su parte el presidente interino del PRD a nivel local, Ernesto Lozano.Al 75.95 del cómputo de las actas en el PREP, Barrios registraba .98 puntos porcentuales que representan 3 mil 382 votos, un número menor a los 13 mil 381 votos nulos contabilizados hasta ese momento.Los aspirantes de los minipartidos Verde y PANAL, Jesús Villa Rivera y Leticia Díaz Rojero, alcanzaban una puntuación también menor a la de sufragios inválidos con 2.5 y 1.76 respectivamente.