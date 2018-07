Inician tarde las elecciones y se acaban pronto las boletas

La apertura de casillas tardía y el término a temprana hora de las boletas en casillas especiales caracterizaron la jornada electoral local en este 2018.En el norponiente se reportó una casilla que abrió casi una hora después, mientras que en el Distrito 01 del suroriente hubo otra que abrió más de dos horas después. La apertura era a las 8:00 de la mañana.La tardanza desató el enojo de los votantes que desde temprana hora acudían a emitir su sufragio y algunas fricciones con los representantes de las casillas demoradas.Eran las 8:40 de la mañana y la casilla contigua 02, de la sección 1424, que estuvo ubicada en la secundaria federal 14, en la colonia Lomas de Poleo, seguía cerrada debido a que dos integrantes del equipo de funcionarios de casilla finalmente no se presentaron.Esto obligó a que el presidente de dicha casilla buscara entre los votantes que ya hacían fila para ejercer su derecho, a dos voluntarios que cubrieran las ausencias y poder arrancar labores.Los reclamos de los votantes provocaron que algunos de los funcionarios de casilla se enfrascaran con algunas personas que ya lanzaban consignas afuera de la casilla contigua 02.Denuncian boletas tachadasPasado el mediodía fue denunciado por parte de una votante que en la sección 2175, que se ubicó en la privada Francisco Villa, entre las calles Manuel Ojinaga y Lázaro Cárdenas, de la colonia División del Norte, algunas de las boletas ya estaban tachadas.Patricia Mares, presidenta de dicha casilla, dijo que sólo fueron dos boletas las que ya estaban señaladas con algún tipo de tinta, por lo que fueron resguardadas y más adelante destruidas.Impiden acceso a panistas en casilla, señalanEn la Junta Distrital 01 al suroriente, se reportó por parte del representante del Partido de Acción Nacional, que a las 8:15 de la mañana, en la casilla instalada en el Colegio de Bachilleres #9, no dejaron pasar a personal de ese organismo político.En la casilla 1892, ubicada en la calle Joaquín Castellanos #7231, no se contaba con las mantas para identificar que se trataba de un espacio para emitir el voto.Una hora más tarde, en la casilla 2979, con dirección en la calle Soneto 156 #1071 del fraccionamiento Parajes de San Isidro, se reportó acarreo masivo en camiones por parte de un partido político.El anuncio lo realizó el representante del PAN en el Consejo Distrital 01, por lo que se mandó personal de seguridad para atender la queja, sin que se reportaran detenidos.Dentro del segundo corte que realizó la Junta Distrital 01 a las 10:20 de la mañana, se reportó que solamente 234 de las 500 casillas de este sector estaban instaladas y funcionando. Para las 12 del mediodía, se reportaban 435 casillas operando.Dos horas más tarde, se informó que la boletas para presidente de la República ya se habían terminado en las casillas especiales instaladas en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez y el Colegiode Bachilleres 7.Esta situación provocó la inconformidad de decenas de personas que esperaban para emitir su voto, por lo que fue necesaria la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.Carlos Gustavo Pérez Saavedra, consejero presidente de este distrito, declaró que el problema se debió a que la mayoría de las personas que acudió a ellas fue porque no actualizó su dirección ante el INE pese a que llevan años residiendo en Juárez.“Se supone que estas casillas están orientadas a personas que están en tránsito en la ciudad, pero algunos decidieron ir ahí porque les quedaba más cerca de donde les corresponde emitir su voto, dijo.Ya para las 14:09 horas, se declaró que 540 casillas de las 550 estaban abiertas.En otra sesión de la Asamblea a las 14:30 de la tarde, se reportó que ya no había casillas especiales en Juárez con boletas para emitir el voto, pues por ley únicamente se dotan 750 en cada una de ellas.A esa hora se contabilizan las 550 casillas que comprenden el Distrito funcionando correctamente.Durante la jornada fue necesario cambiar de sede la casilla 4722 contigua 1, ubicada en la calle Bernardo Villagrán #1976 del fraccionamiento Rinconada de las Torres a unas casas más delante, debido a la negativa de los propietarios para desarrollar ahí el proceso electoral.Jesús Marcel García, vocal ejecutivo de distrito, señaló que desde las 5:00 de la tarde, se encontraban instalados los 8 Centros de Recepción y Traslado fijos aprobados por su consejo distrital para los mecanismos de recolección y el traslado de paquetes electorales.Fricciones por retrasoEn la Junta Distrital 04 en la zona norponiente, se registraron algunas fricciones entre funcionarios de casillas y ciudadanos en las mesas de votación especiales.José Constantino Suárez Arias, consejero presidente del Consejo Distrital 04 del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que también hubo retrasos en la apertura de algunas casillas.Refirió que cerca de las 2:00 de la tarde decenas de personas se quedaron sin la posibilidad de votar debido a que se agotaron las boletas en las casillas especiales.De acuerdo con Suárez Arias, los hechos provocaron la molestia de algunas personas, quienes incluso pedían que se les permitiera votar con un simple papel o que las dejaran tomar boletas de otras casillas regulares aledañas.En los distritos locales 8 y 9 y el federal electoral I, la casilla 3016 básica de la calle Río Florido en la colonia Las Haciendas, abrió hasta las 10:00 horas.Además se reportó que no se dejaba entrar a los representantes de partidos.La casilla de la sección 3015, de las calles Hacienda Central y Hacienda Río Florido, comenzó a operar a las 9:30 de la mañana.Votantes dijeron haber llegado desde las 8:00 horas y apenas en punto de las 9:35 se dio oficialmente abierta la votación, ya que tuvieron que tomar funcionarios de la fila y darles una breve preparación de lo que tenían que hacer.También con retraso y la ausencia de algunos representantes de casilla es como se dio acceso a los electores de las casillas 1826 contigua uno a las cuatro en la escuela Rosario Castellanos del Boulevard Zaragoza y calle Papaya.Por la tarde se presentaron incidentes en la casilla Especial instalada en el Colegio de Bachilleres número 7 de la calle Hiedra en Infonavit Juárez Nuevo.Los votantes llegaban y se inconforman ante los funcionarios de casilla que tuvieron que responder que se habían terminado desde las 3 de la tarde 750 boletas electorales asignadas para los electores foráneos.En el Distrito Federal 02 en el norponiente, se reportó el presunto robo de urnas vacías en una casilla de El Sauzal, así como dos presidentes de mesa directiva que no se presentaron a las 08:00 horas como establece el protocolo.La autoridad electoral interpuso una denuncia por el supuesto hurto de los depósitos de votos, seis en total, ante un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).El ciudadano presidente del Consejo Distrital 02, Yocundo Paz González, indicó que ese incidente constituye un delito electoral, por lo que el secretario del organismo, Lorenzo Torres Altamirano, acudió a las oficiales más de la Procuraduría General de la República para completar la diligencia.El hecho ocurrió en la casilla 1916 Contigua 8, instalada en la escuela primaria Primero de Mayo, en El Sauzal.Presidente de casilla se queda dormidoOtro conflicto se generó cuando el presidente de la mesa directiva en la casilla 2933 básica, no acudió al domicilio designado para que los ciudadanos ejercieran su voto, ubicado en la calle Puerto Nápoles 1443 de la colonia Tierra Nueva.Él era quien tenía el paquete electoral que se utilizaría.Personal del Instituto Nacional Electoral (INE) acudió a la casa del funcionario, cuya identidad no fue proporcionada, pero no recibieron respuesta.Incluso al sitio acudió personal policiaco y estuvieron insistiendo hasta que, por fin, el hombre abrió la puerta y les dijo que se quedó dormido.Votantes fotografían sus boletasFuncionarios de la casilla 2127 básica instalada en el centro comunitario Luis Olague, en el poniente de la ciudad, reportaron que adentro de la urna algunos votantes tomaron fotografías a sus papeletas con el celular.Una funcionaria de casilla señaló que pudo apreciar el uso de flash y por ello determinaron que los ciudadanos fotografiaron el sentido de su voto pero dijeron desconocer cuál sería la motivación.(Con información de Jesús Rodríguez, Blanca Carmona, Brisa Frías, Miguel Vargas, Martín Orquiz, Iris González, Fernando Aguilar y Cinthia Camacho)