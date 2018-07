“Yo quiero saber dónde enterró la cabeza de mi papá, porque le cortaron la cabeza. Que me diga dónde la dejó… que no la dejen salir”, suplicó una de las hijas de Gilberto Muñoz García, de 70 años, de edad quien al parecer es una de las víctimas de “La Madrina” y de sus cómplices.Los hijos de la víctima reconocieron a esta mujer, a través de una nota periodística, como la última persona con quien vieron a su padre antes de que desapareciera el 22 de diciembre del 2015.Los deudos explicaron que Flor Cazarín González alias “La Madrina” se acercó a su padre en un supermercado bajo el nombre de Ariadna o Adriana Fonseca Téllez y poco a poco lo fue seduciendo para ganar su confianza. Logró que la llevara a su casa, separarlo de sus hijas y el 22 de diciembre del 2015 él decidió irse con Cazarín pero antes “La Madrina” y unos tres hombres vaciaron la casa de la víctima.“Supuestamente fueron tres personas las que anduvieron con él sacando los muebles y ella (“La Madrina”), creo que hicieron dos viajes. Luego esta señora lo hizo que le sacara una recámara y una estufa nueva, él dejó cuentas pendientes, a mí me llegaron las cuentas”, recordó una de las tres hijas.“Yo sí la conocí, un día que llegué a la casa de mi papá discutí con ella, le pregunte qué quieres tú de mi papá porque tú estás muy joven para él, le dije .Tú no buscas algo bueno para mi papá y no me contestaba”, señaló otra de las entrevistadas quienes por miedo pidieron la reserva de sus datos y debido a que algunos cómplices de “La Madrina” continúan prófugos.Esa tarde del 22 de diciembre la hija de Gilberto le advirtió “abra bien los ojos papá. Fíjese con quien se encontró, no importa si usted se quiere casar con otra persona pero que lo quiera, que lo trate bien, que sea una mujer para usted pero él me dijo ya me voy y se fue y ya no lo volví a ver. Después me hablaron y me dijeron que fuera a reconocer el cuerpo” ya decapitado, recordó la mujer para luego referir que ella reconoció a su padre a través de fotografías pero la agente del Ministerio Público (MP) únicamente le permitió ver imágenes de las manos porque el cadáver de Gilberto fue vulnerado severamente.“Cosa espantosa lo que hizo con mi papá y todo por vender la mugre camioneta, una F-150. Nos hubiera dicho, le hubiéramos dado la camioneta, que se la llevara, se la hubiera quedado, no tenía caso hacerle lo que ese daño. Todo por quedarse con una camioneta, ese mismo día que lo mataron, ese mismo día vendieron la camioneta e hicieron cambio de propietario”, dijo la hija de la víctima mientras lloraba a grito abierto y otra de las hijas caía de rodillas presa del llanto y el dolor.Gilberto Muñoz García estuvo en calidad de desaparecido del 22 al 28 de diciembre, su cadáver fue encontrado en un predio baldío ubicado a espaldas del Conalep número 3, por el suroriente de Ciudad Juárez.Datos extraoficiales indican que “La Madrina” elegía a hombres de edad avanzada, los estudiaba para acercarse a ellos. Una vez obtenida la confianza utilizaba clonazepam para dormirlos pero antes se aseguraba de obtener las facturas y tras matar a sus víctimas comercializaba los vehículos.Ayer en la sala de espera de los juzgados locales, la familia de Gilberto Muñoz se encontró con los hijos y parientes de Griselda Mojarro Delgado, otra posible víctima de Flor Cazarín González y de su hijo Roberto Rodríguez Cazarín, apodado “El Acro” o “Tocino” quienes junto a unas tres personas más podrían estar involucrados en unos 25 homicidios donde el móvil era engañar a personas vulnerables para robarles vehículos y venderlos.Las hijas de Gilberto se presentaron a una diligencia judicial seguida en contra de “La Madrina” y “El Acro”, con la esperanza de que se formulen cargos contra ella por este crimen impune desde 2015. Pero no se les permitió pasar a la sala, por lo reducido del espacio, y sólo ingresaron los parientes de Mojarro.“Tiene rostro la asesina serial de todas estas víctimas… ahora la reconocemos. Que pague, le hizo daño a mucha gente” , apuntó la hija.de Gilberto.