Acepta Galindo su derrota; anticipa triunfo de Mocken

El candidato de la coalición Por Chihuahua al Frente a la presidencia municipal, Ramón Galindo, aceptó esta tarde que los resultados de la elección de ayer no le favorecen y anticipó el triunfo de Javier González Mocken, el abanderado de Juntos Haremos Historia.En conferencia de prensa, Galindo se refirió en general al triunfo mayoritario que se llevó Andrés Manuel López Obrador en todo el país y lo ligó al descontento que tienen los mexicanos con el gobierno en general, aunque en el caso particular de Juárez dijo que los votantes no emitieron un voto reflexivo, sino de castigo.“Como todos ya sabemos los resultados de la elección no nos favorecen a nosotros; de manera clara, la gente de Juárez no ha optado por la opción que nosotros representamos, eso nos queda claro. Nos toca respetar la decisión que el pueblo de Juárez ha tomado”, dijo hoy en conferencia de prensa desde su cuartel de campaña.Señaló que González Mocken conserva una ligera distancia sobre el aspirante independiente Armando Cabada que seguramente se irá alargando conforme avance la captura de las actas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).De acuerdo con el PREP, que lleva un 69.7 por ciento de avance, el aspirante de Morena, PES y PT, aventaja con 34.7 por ciento sobre el 33.18 de Armando Cabada; Galindo acumula 13.8 del porcentaje de votos; mientras que la priista Adriana Terrazas 8.71.

