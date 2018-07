Fracasa el PREP

Además de comenzar con más de dos horas de retraso, el Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua tuvo fallas a lo largo de la noche del domingo y durante todo el lunes, llegando incluso a escenarios como el de la elección de presidente municipal en Juárez donde, pese a predominar la zona urbana, hasta las 19:00 horas de ayer se tenía un avance de 67 por ciento de actas contabilizadas. (Itzel Ramírez)El IEE anunció que a partir de las 20:00 horas del domingo iniciaría el PREP con los datos de las actas que fueran llegando a las asambleas municipales. Más de dos horas después, los números no se veían reflejados en la plataforma.Martín Chaparro, líder de Morena en el estado, criticó la lentitud del sistema, además de la decisión de utilizar los Centros de Recolección y Traslado para que los funcionarios de casilla entregaran ahí los paquetes electorales y posteriormente fuesen llevados a las asambleas municipales.Entrevistado la noche del domingo, el dirigente partidista afirmó que la tardanza del PREP no le permitía dar resultados preliminares en varios municipios y distritos.“No quisiera asegurar números, tenemos claro que en Juárez y Cuauhtémoc vamos muy bien, pero con eso de los centros de recolección, solamente están haciendo todo más lento y no caen los datos, no quisiera por eso asegurar nada”, afirmó.Luego de que comenzara la recolección de información, el PREP permaneció por varias horas sin cambios sustantivos; situación contraria a la del PREP del Instituto Nacional Electoral que antes de las 2:00 horas del lunes permitió conocer con certeza los resultados de diputaciones federales y de la senaduría de Chihuahua.A lo largo del lunes, el PREP tuvo fallas como la página caída y la falta de actualización por más de tres horas, de los resultados.Consultado al respecto, el Instituto Estatal Electoral argumentó que hacerlo más rápido y eficiente significaría elevar el costo de los comicios.“Que las actas hubiesen llegado más temprano es una cuestión presupuestal. Sería seguir aumentando el costo de las elecciones”, afirmó Saúl Rodríguez, presidente de la Comisión del PREP.Dijo que un método que permitiría tener resultados más rápidos sería el de dotar a los funcionarios electorales de teléfonos inteligentes para que tomaran fotos a las actas y las enviaran al IEE. Sin embargo, afirmó, eso encarecería todavía más el proceso electoral.Tras la aprobación del Presupuesto de Egresos de Chihuahua, el IEE se inconformó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el recorte a los recursos destinados para el 2018.A pesar de la reducción, el IEE decidió mantener gastos intactos como los salarios de los consejeros, cercanos a 100 mil pesos mensuales.El consejero explicó que el funcionamiento de los Centros de Recolección y Traslado impactó en la prontitud con la que se recibieron en las asambleas municipales los paquetes electorales.Sobre la caída de la página, Oksana Volchanskaya, vocera del IEE, justificó la falla con la inconsistencia en las actas.“En las últimas horas están trabajando con actas con inconsistencias, que tienen algún detalles en el llenado, y en eso tardan, además que en el desarrollo del PREP las últimas horas ya son muy lentas. Actualmente ya llevan el 87.80 por ciento de captura de actas”, dijo la funcionaria. (Itzel Ramírez).

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.