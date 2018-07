Operan fuera de regla 7 de cada 10 ruteras

Por operar en forma irregular el 70 por ciento de las mil 876 concesiones de transporte público podrían ser canceladas, anunció el director de Gobierno y Transporte, Joel Gallegos Legarreta.Señaló que el Estado emprendió una revisión a las concesiones y detectó anomalías en la mayor parte.Indicó que al menos 300 concesiones se encuentran sin operar por lo que se iniciaron procesos de cancelación para posteriormente entregarlas a personas que estén interesadas en adquirir el lugar en transporte y brindar un servicio digno a la ciudadanía.“Vamos a hacer depuración para dejar a los concesionarios que verdaderamente están trabajando, y generar espacios para otras personas que deseen trabajar” expresó Gallegos.La revisión y reasignación de concesiones obedece principalmente a la implementación de la Segunda Ruta Troncal en función de la que se dará la reorganización de los recorridos del transporte público, dijo el funcionario.El año pasado, el Departamento de Transporte Publico dio a conocer que debido a que cada concesión equivale a la autorización para que opere un camión, siete de cada 10 no portan placas y más de la mitad rebasan la antigüedad establecida por la ley, que no debe ser mayor a 10 años, es decir, modelo 2007.Además, la mayoría de las unidades no son aptas para el servicio colectivo de pasajeros porque son autobuses escolares desechados en Estados Unidos, que sólo tienen una puerta de servicio al frente de la unidad para el ascenso y descenso de pasajeros.Los datos indican que en estas condiciones viajan a diario unos 200 mil pasajeros que utilizan alguna de las 29 rutas con 115 ramales, aunque la mayoría de los recorridos están desfasados y son ineficientes porque no llegan a todos los lugares en los que se requiere el servicio ni con la frecuencia adecuada.

