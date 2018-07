Detienen a tres por presunta compra de votos para Merodio

Tres personas fueron detenidas por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad en esta frontera, por presuntamente comprar votos a favor de la candidata al Congreso federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la senadora con licencia, Lilia Merodio.Los dos hombres y una mujer fueron sorprendidos con 554 sobres con dinero en efectivo, 27 copias de credenciales de elector y propaganda de un partido político, informó la Fiscalía General del Estado.Los acusados fueron identificados como Alejandra G. M., Jesús B. G. y Severo L. A., quienes fueron arrestados en la colonia Francisco I. Madero, donde se atendió una denuncia ciudadana por la presencia de personas entregando dinero a cambio de sufragios.El Partido Acción Nacional reportó haber participado en la detección del ilícito, que atribuyó a personal empleado por la senadora con licencia y candidata al Congreso federal, Lilia Merodio Reza.Lilia Merodio descartó tener vinculación con el hecho y acusó al Gobierno del Estado de intromisión en el proceso.“No puedo dar informes porque a mí no me agarraron haciendo eso. Me parece grave que den por un hecho que es Lilia Merodio la que está haciendo eso”, dijo con respecto a la publicación.“El PAN, junto con el gobernador, están usando toda la fuerza pública del Estado, anduvo amedrentando a la gente, sin delito qué perseguir anduvieron, la Policía Estatal y municipal; bueno, el gobernador, claro que hay una intromisión”, agregó.Los tres presuntos responsables fueron detenidos por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), a quienes intentaron disuadir entregándoles el dinero que les fue asegurado.Los tres sujetos quedaron a disposición de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, autoridad que dará vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).El Comité Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) informó que los detenidos por presunto delito electoral, manejaban más de 100 mil pesos en efectivo y tenían propaganda de la candidata.A través de un comunicado, el partido informó que la detención se derivó de una operación coordinada con el equipo de campaña de la candidata diputada panista por el Distrito 03, Lucero Nieto, y el equipo de abogados que se integró para dar seguimiento a la elección. También se les encontró una lista de promovidos.“Tenemos un equipo de más de ciento cuarenta abogados y personal que conoce el campo para evitar que se burle la voluntad ciudadana”, dijo Sergio Madero Villanueva, presidente del comité.También se informó que se recibieron reportes de los distritos 08 y 09 donde se anotó que presuntamente los independientes hacen lo propio y personas de Morena ofrecen hasta mil pesos por voto. “En cuanto tengamos evidencia actuaremos de la misma manera sin distingos”, dijo.Vecinos del fraccionamiento Los Ojitos reportaron que líderes del PRI estaban comprando votos a favor de la candidata Lilia Merodio.Los denunciantes refirieron que desde temprana hora la líder de la colonia, a quien identificaron sólo como Nancy, ofreció dinero a cambio del sufragio.

