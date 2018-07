A fin de generar un impacto en la niñez mexicana, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) lanzó la invitación a los universitarios para participar en un proyecto de servicio social que busca evitar la deserción escolar en menores de quinto y sexto grado de primaria.De acuerdo con Gabriela Acosta, encargada del servicio social, esta será la décima generación de estudiantes tutores que trabajarán durante 10 meses con niños de las primarias más vulnerables en la ciudad, para elevar su autoestima, integración emotiva y su visión de lo que es la universidad.“Nosotros trabajamos con las escuelas más vulnerables, buscamos cada semestre cuál es la escuela donde más nos necesitan” expresó.Dio a conocer que se trabaja en binomios de un estudiante de la UACJ, de todos los perfiles, y un niño de primaria, no sólo en cuestiones académicas sino también en valores y que los pequeños se sientan integrados dentro de una comunidad.Acosta mencionó que después de un tiempo en trabajo con los menores, cada viernes se les da un recorrido por la universidad a fin de sacarlos de su entorno, pues incluso, han encontrado niños que no conocían el teatro ni el cine.“Nosotros les enseñamos qué hace un médico, un abogado, un nutriólogo, en fin, para que ellos tengan una visión más amplia, es un proyecto muy bonito”, dijo.Destacó que quienes eligen realizar de esta manera su servicio social, no lo hacen por cubrir el requisito, sino por trabajar con niños que realmente lo necesitan y algunos la califican como la mejor experiencia en sus carreras.Entre los requisitos que se solicitan y pueden consultar en la página de Internet, están tener entre 20 y 32 años y estar inscritos en cualquier programa educativo de licenciatura o ingeniería.Gabriela Acosta, resaltó que cada año quienes participan en esta actividad son capacitados en nuevos temas y que los alumnos que buscan integrarse, son sometidos a exámenes psicológicos para seguridad de los niños a los que se apoya.

