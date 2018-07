Además de los más de 52 mil representantes de partidos ante las casillas que vigilarán la elección este domingo, otros 451 ciudadanos participarán en todo el estado como observadores electorales con la finalidad de evitar posibles incidencias negativas durante la jornada.De esa cifra, 300 son de Ciudad Juárez, lo que dobla la registrada en el proceso local de 2016, de acuerdo con datos de la Asamblea Municipal Electoral (AME) de Juárez.El objetivo de la observación electoral que ejercerán estas personas, es proporcionar un elemento más que otorgue certeza en los comicios, además de fomentar la participación libre y voluntaria de ciudadanos responsables de ejercer sus derechos políticos.También prevenir y erradicar la compra y coacción del voto.Hay que mencionar que el Instituto Nacional Electoral (INE) registró en 2016 durante el proceso electoral local la acreditación de 117 personas para realizar esta función a lo largo del estado.La asamblea dijo que este año hubo un incremento en el interés de la sociedad por observar la elección, ya que será la primera concurrente.El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó recientemente la acreditación de los observadores electorales.Algunas de las solicitudes se hicieron a través de las asambleas o las juntas distritales del INE en la entidad, por organizaciones civiles como Alianza Cívica de Nuevo León A. C.; el Centro Empresarial de Chihuahua, la Universidad La Salle Chihuahua A. C.; y Cetra Cuauhtémoc A. C.En el caso de Juárez, del total de observadores, 120 son estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), quienes acreditarán su servicio social con esta actividad; el resto de los solicitantes son civiles e integrantes de la Coparmex y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (Icatech).El INE cuantificó a otros 17 ciudadanos que solicitaron la acreditación, pero a la fecha no se les aprobó.126 mil 4 pesosun millón 8 mil 336 pesosun millón 432 mil 111 pesos12 millones 888 mil 999 pesoscandidatos independientes a diputados federales: un millón 55 mil 240 pesos260 millones 931 mil 682 pesos184 millones 755 mil 37 pesos.750Fuentes: Instituto Nacional Electoral e Instituto Estatal Electoral

