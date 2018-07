Para que tu voto sea válido en las elecciones para presidente de la República, el 1 de julio hay varias formas de marcar la boleta electoral:• Tu voto será válido si marcas sólo un cuadro con el emblema del partido político que elijas.• Recuerda que existen nueve partidos políticos registrados para contender a la presidencia en las próximas elecciones.• Tu voto también será válido si marcas dos o más cuadros de partidos políticos que contiendan en coalición.Por ejemplo: si marcas el emblema de dos o tres partidos de la coalición Por México al Frente, tu voto contará para el candidato Ricardo Anaya CortésSi marcas el emblema de dos o tres partidos de la coalición Todos por México, tu voto contará para José Antonio MeadeSi marcas el emblema de dos o tres partidos de la coalición Juntos Haremos Historia, tu voto será válido para Andrés Manuel López Obrador• Pero si marcas en la boleta dos o tres partidos que no están en coalición, tu voto será anulado• Si decides dar tu voto a una candidatura independiente, deberás marcar sólo el cuadro donde aparece el candidato que elijas• Si decides votar por el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, sólo deberás marcar el recuadro con su nombre• Por el contrario, tu voto será nulo si marcas el cuadro de una candidatura independiente y uno o más partidos políticos• Tras la renuncia de Margarita Zavala a su candidatura independiente, si marcas su emblema en la boleta, el voto será considerado como no válido• Por otro lado, si escribes el nombre del candidato en toda la boleta, tu voto será válido siempre y cuando la intención de tu voto sea clara• Finalmente, si quieres votar por una candidatura no registrada, deberás escribir el nombre completo de la persona en el recuadro destinado para hacerlo dentro de la boleta• Tu voto será nulo si dejas la boleta en blanco o si marcas toda la boleta sin que exista una definición clara de tu voto¿Qué sucede si se presenta alguien con su credencial para votar, pero su nombre no aparece en la lista nominal?NO se le permite votar. El presidente de casilla explica al ciudadano que su nombre no aparece en la lista nominal y que por ley no puede permitirle votar.¿Qué pasa cuando el número de sección de la credencial no corresponde con el de la casilla, pero en la lista nominal está el nombre del elector?SÍ se le permite votar, si el nombre y la dirección de la credencial de elector son iguales a la información que está en la lista nominal.¿Qué pasa si un ciudadano presenta una credencial para votar que tiene alteraciones o que no le pertenece?El presidente de casilla puede recoger esa credencial y poner a disposición de las autoridades al ciudadano.*Preguntar a los funcionarios electorales si es la casilla que te corresponde y evita filas innecesarias.*No acudir en estado inconveniente o portando propaganda de ningún partido político ni de ningún candidato porque cometerías un delito electoral y podrías ser denunciado.*No olvides llevar tu credencial para votar.*Los electores con algún tipo de discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas pueden votar sin hacer fila.Una vez cerrada la casilla, comenzará el escrutinio y cómputo de las boletas.Los paquetes serán llevados a uno de los 25 Centros de Recepción y Traslado Fijo que se desplegarán en la ciudad para su traslado a la Asamblea Municipal Electoral y a los Consejos Distritales del INE• Opera durante 24 horas a partir de las 20:00 hrs• Recopila información de las actas• Ofrece resultados preliminares de todas las elecciones• Y es dado a conocer en tiempo real a través de internet• Opera la noche de la elección• Procedimiento estadístico, toma como muestra resultados de un determinado número de casillas• Estima la tendencia de los resultados de las elecciones de Presidencia, gubernaturas y jefatura de Gobierno• Es dado a conocer en un mensajea la ciudadanía