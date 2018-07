El Municipio creará dos fondos para promover la verificación vehicular y desarrollar programas de protección y restauración del medio ambiente se aprobó en sesión de Cabildo.Ello en cumplimiento a los artículos 185 y 286 del Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Juárez.El Ayuntamiento acordó destinar el 50 por ciento de los recursos que se reciban en la venta de engomados ecológicos a los centros de verificación para la creación de un fondo.Con esos recursos se pretende apoyar en la promoción y difusión del programa de verificación vehicular.Además se aprobó destinar el 100 por ciento de lo que se obtenga de las multas ecológicas para la protección y restauración del medio ambiente.El dictamen del punto de acuerdo fue elaborado por la Comisión de Hacienda, y se indica que el tesorero municipal cuenta con 30 días hábiles después de la aprobación por el Cabildo para integrar los fondos.“Con este acuerdo cerramos un círculo y abrimos la posibilidad de fortalecer los programas ecológicos”, manifestó Rosario Valadez Aldana, vocal de la comisión de Hacienda.En la discusión de este punto, el síndico Aarón Yáñez Limas expuso que el Cabildo iba a autorizar algo que no se iba a poder revisar, porque la Dirección de Ecología se ha negado a que la Sindicatura realice revisiones a la cuenta pública.“Vamos a autorizar algo ahora que no se va a poder revisar porque desde el año pasado esa servidora pública prohibió la entrada a la revisión de la cuenta pública”, manifestó.A su vez, la regidora independiente Irma Medrano Flores, quien fue la única que se abstuvo y su voto se tomó como en contra, dijo que muchas direcciones municipales no son transparentes porque no proporcionan informes, como la Dirección de Ecología.“No estoy segura que (el fondo) se destine para el propósito que establece la ley”, argumentó la edil.La sesión 77 ordinaria de Cabildo se realizó el pasado 21 de junio. (Araly Castañón)

