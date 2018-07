Reportan más retrasos en apertura de casillas

Con 40 minutos de retraso, habitantes de la colonia Barrio Azul, se quejaron de que aún no han podido emitir su voto en la casilla de la sección 18 75.De acuerdo con una afectada, las urnas llegaron desde las 7:00 de la mañana pero faltan funcionarios.Se mencionó que personal de la casilla ubicada en las calles Juan de la Barrera y Francisco Bocanegra número 551, se encuentra en la búsqueda de ciudadanos que quieran fungir como funcionarios, pues de las más de 20 personas que estaban en la fila se negaron y ya quedan pocas en espera.También en la secundaria técnica número 80 de las calles palacio de Mitla y Durango a las 8:40 aún no inicia la votación en las casillas de la sección 27 48 básica y contigua de los distritos local nueve y federal uno.Hay votantes esperando desde antes de las ocho y se encuentran desesperados por la falta de organización del personal que integran estas casillas como funcionarios electorales.El retraso es porque faltaron algunos funcionarios propietarios y otros más llegaron tarde, según se explicó en el lugar.Con más de 50 minutos de retraso abrió la primera de las 13 casillas contiguas y básica de la sección 1916, ubicada en la primaria Primero de Mayo en el ejido El Sauzal.Aún continuan haciendo fila en la casilla básica y 12 contiguas que pertenecen al Distrito Electoral Federal 02 y Local 08, ya que hasta el momento no abren.La falta de representantes de los partidos, el acomodo de las boletas, la instalación de las urnas son algunos detalles en los que trabajan los funcionarios de las casillas, sin embargo se espera que en unos cuantos minutos los ciudadanos puedan emitir su sufragioLa presienta de la casilla contigua 04 ha dado instrucciones a los votantes que pueden utilizar sus plumas o marcadores personales.En tanto, personal del Instituto Nacional Electoral (INE) recorre las filas de los votantes formados pidiendo a los ciudadanos su apoyo para que se queden como funcionarios de casilla durante esta jornada electoral, ante el incumplimiento de los ciudadanos elegidos y capacitados.Después de una hora, una hora y media, y hasta dos horas de espera para algunos foráneos que se encuentran en Ciudad Juárez para ejercer su voto, se acaba de abrir la casilla especial del cuarto distrito y sección 1566 con sede en el Colegio de Bachilleres Plantel Número 19.Hasta el momento se estima que hay 300 electores provenientes de distintos estados, entre ellos Veracruz, Tabasco y Jalisco; así como de la ciudad de Nuevo Casas Grandes, Camargo y Chihuahua, en Chihuahua, y de la Ciudad de México.Según los comentarios de algunas de las personas que fueron las primeras en llegar, entre 6:30 y 7:00 de la mañana, aproximadamente, los funcionarios llegaron pasadas las ocho a instalar las urnas para que 750 ciudadanos puedan votar.

