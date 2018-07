Es JMAS cada vez más ineficiente para cobrar

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez es cada vez más ineficiente para cobrar a los usuarios el servicio que ofrece, muestran datos del Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores (PIGOO).De acuerdo con un reporte de esta base de datos, la eficiencia comercial, indicador que refleja el estado de la venta de los servicios de agua potable, de este organismo descentralizado cayó de 80.38 por ciento en 2011 a 70.52 por ciento en 2016.Este último valor es el más bajo que registra la JMAS desde 2003, cuando su eficiencia comercial era del 72.09 por ciento, detallan los registros.Según el Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), la eficiencia comercial es una pieza fundamental para la operación y el mantenimiento de la infraestructura de saneamiento, por ejemplo.Este documento señala que esta infraestructura “es la primera en pagar la cuenta” por un deficiente funcionamiento comercial y otras ineficiencias.“Como puede ser la de cobro-pago del agua, en la que además de la inercia del usuario al no pago, se agrega la de no cobro por parte del organismo operador, por cuestiones políticas y de otro tipo”, señala el manual de la Conagua.Hernán Ortiz Quintana, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP), calificó esta situación como deplorable y sumamente preocupante.“Por la cantidad de fugas, colectores que colapsan, es evidente que no hacen bien su trabajo”, señaló. “No se necesita un análisis profundo, sino que es algo que se ve en las calles. La cantidad de colonias sin agua, los colectores, la presión de muchas zonas hacen evidente su mal trabajo”.Esta ineficiencia sucede en un contexto donde la JMAS de Juárez ha tenido que recurrir incluso a despachos para cobrar a los usuarios morosos.Además, a finales del año pasado, a esta medida había antecedido el programa “Justo ajuste”, una iniciativa con la que la JMAS otorgaba descuentos de entre el 95 y el 100 por ciento de adeudos y recargos por consumo de agua potable y drenaje.Por ese periodo del año, la Junta también anunció medidas drásticas para regularizar a los usuarios deudores, entre las que destacaron el corte desde la línea general.En ese momento, el presidente de la JMAS local, Jorge Domínguez Cortés, reveló que otro problema era que “muchas personas” a las que el organismo operador les cortaba el servicio se reconectaban de forma ilegal.La ineficiencia de la Junta de Juárez es paralela a la poca eficiencia física que tiene.El Diario documentó ayer que, en un contexto donde la disponibilidad del agua es cada vez menor en el estado, la administración de este recurso es cada vez más ineficiente, en virtud de que la JMAS local registra porcentajes de eficiencia física cada vez menores.“La Junta debería ser del municipio. La Constitución del Estado y la federal establecen que la administración del agua debe ser asunto municipal. Otra muestra de que para el Estado la ley se aplica de manera discrecional y eso aplica para gobiernos priistas como panistas”, dijo Ortiz Quintana.2011: 80.38%2016: 70.52%Este último valor es el más bajo que registra desde 2003, con 72.09%

