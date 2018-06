Elección entre ejecuciones

Mientras que la violencia en la ciudad aumenta –al grado de que junio ya es el mes con la mayor cantidad de homicidios en los últimos siete años–, 1 millón 69 mil 315 electores en Juárez podrán salir mañana para votar en una elección histórica.La elección es inédita porque los votos de los juarenses servirán para elegir a la cantidad récord de 39 cargos públicos: presidente de la República, alcalde, síndico, 20 regidores, 9 diputados locales, 4 diputados federales y 3 senadores.A pesar de que en el discurso las autoridades aseguran que se va a tener una jornada sin incidencias, las estadísticas dicen que Juárez está pasando por una temporada de asesinatos dolosos atribuida a una disputa entre grupos del crimen organizado.El saldo: 173 muertes violentas durante junio hasta ayer, de las que más del 70 por ciento se han cometido a mano armada, en domicilios particulares, bares y restaurantes, pero también en sitios públicos como parques, avenidas y hasta en centros comerciales.Una estadística de homicidios tan alta no se registraba desde julio de 2011, cuando según el recuento periodístico ocurrieron 217 crímenes. El año, además, registra altas incidencias de crímenes, con 534 muertes dolosas.En este contexto, se instalarán a lo largo de la ciudad mil 993 casillas electorales a las que más de un millón de votantes acudirán para plasmar su voto mañana domingo.Sobre ese ambiente de inseguridad, el presidente de la Asamblea Municipal Electoral (AME), Edgar Villegas Baray, aseguró ayer que el día de la jornada se va a tener una ciudad muy vigilada.Afirmó que las corporaciones policiacas de los tres niveles de Gobierno van a operar muy alertas para evitar que se registren incidencias violentas o actuar en caso de que ocurran. “Todo va a estar muy tranquilo, en sana paz”, adelantó ayer, cuestionado sobre la ola de homicidios.“No desconocemos que hay inseguridad, porque se registra en Juárez como en todo el país, pero no ha tocado las fibras de las instituciones electorales”, agregó. Además afirmó que hay coordinación estrecha con todos los cuerpos policiales.El día de la elección se instalará un centro de mando en la Fiscalía General del Estado en Juárez con el que se va a tener comunicación directa, y donde habrá policías de los tres niveles de Gobierno, mencionó.El titular de la Comisión Estatal de Seguridad, Óscar Aparicio Avendaño, dijo que no hay ‘focos rojos’ en ningún municipio del estado, y que la situación en poblados serranos se ha estado analizando junto con el Instituto Estatal Electoral (IEE).“No hay uno solo (foco rojo), los municipios de la Zona Occidente y la Sierra están vigilados por policías estatales, federales y soldados y las autoridades electorales no han pedido atención especial a un determinado municipio”, manifestó.Estos son los puestos a elegir en Juárez:• Presidente de la República• Alcalde• Síndico• 20 regidores• 9 diputados locales• 4 diputados federales• 3 senadoresPueden sufragar1’069,315 electoresHabrá1,993 casillasTedrán20,385 representantes de casillaFuente: INE / IEEViolencia electoral• 5 políticos asesinados• 5 casos de intimidaciones y amenazas• 1 atentado contra familiares de candidatos• Fuente: Etellekt

