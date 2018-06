Después de soportar por cuatro días conflictos porque las calles donde viven permanecieron llenas de aceite y arena, vecinos de la Unidad Habitacional Infonavit El Jarudo enfrentaron ayer la ruptura de la tubería que los surte de agua potable, que estuvo saliendo negra durante la mañana y tarde.Trabajadores que fueron contratados para limpiar la zona, contaminada por un derrame de productos automotrices a causa del incendio de una distribuidora el martes por la mañana, rompieron las líneas de agua con una retroexcavadora cuando retiraban maleza del arroyo natural que atraviesa ese sector.Ante la situación, personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) paró la bomba extractora que se encuentra en ese fraccionamiento para realizar la reparación.Mientras tanto el agua que llegaba a las viviendas salió totalmente oscurecida.Vecinos del área externaron preocupación porque el desperfecto podría tapar las tuberías de sus casas, entonces les cobrarán a ellos los arreglos, situación que consideraron injusta.El almuerzo que cocinaba Estela Menchaca ayer por la mañana se quedó en la estufa sin terminar debido a que, cuando quiso lavar un traste, el chorro de agua salió negro.“Parece aceite, parece chocolate, el agua está muy turbia”, mencionó mientras abría la llave del lavabo de su casa, ubicada en la calle Nacionalismo, para mostrar la situación.Personal de la JMAS indicó que les fue reportada la avería y que enseguida apagaron el pozo, luego verificó que el agua que se extrae en ese punto no presentara alteraciones.Explicó que estaba sucia porque encendieron de nuevo la máquina, pero la corriente estaba llena de manganeso y arena. Ante lo ocurrido, se procedió a purgar las líneas para eliminar el problema.Durante la tarde, agregó, trabajadores de la instancia estarían monitoreando a los usuarios para corregir cualquier problema que se presente.Las actividades domésticas en cuadras a la redonda de donde se ubica el pozo, en la calle Francisco Baca Gallardo entre Sierra de Naica y Fervor Patrio, tuvieron que ser suspendidas.Elvira Gutiérrez, quien habita en la calle Unidad y Progreso, acudió hasta donde trabajaba el personal de la JMAS en busca de una explicación para lo que enfrentaba en su casa.“Estaba llenando la lavadora, pero cuando fui a ver si ya estaba llena me di cuenta que estaba negra, nunca nos avisan que esto va a pasar”, mencionó.Bertha Favela, cuyo domicilio se ubica en la calle Fervor Patrio, se acercó también a los empleados de la JMAS, pero ella les llevó una botella de plástico llena con el oscuro líquido que brotó de la llave de su casa para mostrárselos.“Se van a echar a perder los árboles con esa agua”, comentó al referirse a los chorros que brotaban de las alcantarillas y al que era sacado con una motobomba del punto donde quebraron la tubería para que los trabajadores de Gobierno pudieran maniobrar.Metidos en el arroyo, con el agua hasta la cintura, dos mecánicos luchaban por taponear la avería contra la corriente de agua contaminada.Favela también iba a lavar su ropa cuando se percató de que el agua estaba ennegrecida.Al preguntarle cómo enfrentarían la falta del líquido, incluso para beber, comentó que por lo general su familia no consume de la red general de la JMAS, sino que se surten de un dispensador que la purifica ubicado en Francisco Baca Gallardo y Fervor Patrio. Cada garrafón les cuesta 14 pesos.El agua sacada del arroyo formó una corriente que llegó hasta el Parque Central. El personal de la JMAS informó que la avería estaría reparada ayer mismo, pero los vecinos no se mostraron convencidos de que eso ocurriría.“Nada más con que no nos vayan a cobrar a nosotros lo que están haciendo, así nos la juegan”, comentó otra vecina molesta mientras se alejaba del sitio.

