Vacunas y alimento dan salud a Modesto

Cerca de 30 kilos de alfalfa, 20 kilos de zanahorias y 16 kilos de grano con proteína es lo que todos los días ingiere Modesto, la jirafa del Parque Central, para estar en perfecta salud, informó Gabriel Pérez Campoy, ingeniero agrónomo.El animal causó inquietud en las redes sociales durante la semana, luego de que circulara un video en el que se observa que lleva una jeringa clavada en el muslo; se compartió más de 500 veces y tuvo más de 150 comentarios entre los que predominaron los de crítica sobre los cuidados que dan al animal.Para despejar el malentendido, Pérez informó que cada año Modesto recibe una vacuna contra el tétanos, aunque para no exponer al personal, se aplica con una cerbatana. También es desparasitada.“Esa vacuna se aplica por medio de una cerbatana, donde se coloca la jeringa, se sopla y se inserta en el músculo. Se hace así porque el animal es salvaje.Modesto pesa alrededor de mil 250 kilos y el alcance de radio que tiene su pata es de 2 metros, entonces si el veterinario se acerca a inyectarlo, es casi seguro que el animal patee, porque es su reacción natural”, señaló.También explicó que la jeringa no se queda en su muslo, pues una vez que el líquido se adentra en el animal, su músculo se relaja y solo arroja el dardo.“El animal se encuentra en un estado perfecto” dijo, y aseguró que hay un veterinario exclusivo para atender los animales del Parque Central; cada semana hace un examen de las especies para saber cómo se encuentran.Cada mes son alrededor de 30 mil personas las que visitan el parque y con ello a todas las especies que ahí se encuentran, principalmente a Modesto, quien se duerme aproximadamente a las 10 de la noche y despierta cuando don Miguelito acude para darle de comer.Agregó que actualmente se realizan solicitudes en el Estado para traer más animales afines con la jirafa y ya no sólo cuente con la compañía de un avestruz, la que se observa en el mismo espacio.De igual manera se informó que hay un par de ejemplares de un ave denominada “Monjita Americana” que para el deleite de todos los fronterizos, ha elegido anidar en el Parque Central.Pérez mencionó que hace dos días se encontraron cuatro ejemplares de esta ave y que ya nacieron seis crías de este animal y hay una hembra más que está por tener más ejemplares.“Quiere decir que el hábitat le gustó, a ellas les gusta mucho la armonía y la paz, esto quiere decir que el Parque Central cumple con esas condiciones”, dijo.En los lagos se puede apreciar al ave que nada y vuela sobre la zona con toda libertad, pues de acuerdo con Pérez, no serán enjauladas debido a que son especies silvestres y su lugar está en pequeñas islas al interior de los lagos.• 30 kg de alfalfa• 20 kg de zanahoria• 16 kg de grano con proteína

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.