Vinculan a 3 estatales por presunto soborno

Tres de los cuatro agentes adscritos a la Comisión Estatal de Seguridad (CES) acusados de haber extorsionado a una pareja de adultos mayores al presuntamente exigirles 15 mil pesos para no “sembrar” droga y ponerle cargos de homicidio a un nieto, fueron vinculados a proceso penal y el otro elemento quedó en libertad.El juez de Control José Alberto Bautista Trujillo no encontró datos de prueba para sujetar a proceso al policía Sergio Alejandro Salazar García porque en los días en que fue cobrada la “cuota” él no laboró.Los vinculados son Jesús Alberto Guzmán Chávez, Jorge Eduardo Sumonte Negrete y Hugo Alejandro Rosales Hernández, quienes van a continuar recluidos en el Cereso 3 de Ciudad Juárez.Todo inició el 18 de junio cuando agentes de la CES acudieron a un domicilio de la calle Asfódelo en la colonia Lucio Blanco y detuvieron a un hombre identificado como Miguel Ángel Roldán.En el trayecto a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte al parecer los policías le exigieron al detenido dinero y más tarde se comunicaron con los abuelos de él para decirles que debían entregar 15 mil pesos o de lo contrario a su nieto le iban a sembrar” droga y también lo podían acusar de haber cometido un asesinato.Por lo que se acordó que al día siguiente los agentes estatales iban a pasar a la vivienda familiar por una parte del dinero.El 19 de junio, los agentes de la CES acudieron a la casa de la colonia Lucio Blanco y presuntamente recogieron dos mil 200 pesos y 80 dólares. Pero él mismo día volvieron a comunicarse vía telefónica, con los adultos, les exigieron el resto del dinero para completar los 15 mil pesos e indicaron que al día siguiente volverían por el efectivo.El pasado 20 de junio los cuatro estatales fueron aprehendidos.Uno de los abogados defensores señaló en la audiencia pública realizada el jueves pasado que Miguel Ángel Roldán fue detenido en el exterior de la casa familiar en posesión de droga para consumo personal y al parecer tiene información respecto a un homicidio y les dijo a los estatales que fueran a hablar con su esposa, por ello los elementos regresaron a la vivienda familiar.El abogado también afirmó que el caso fue montado tras la intervención de la diputada Laura Marín, refirió que a los familiares de Miguel Ángel Roldán le pidieron ayuda cuando ella pasó por el sector realizando propaganda política pero omitieron decir la verdad respecto a los hechos e inventaron que su pariente había sido sacado de la casa y que les estaban exigiendo dinero y Marín les creyó e inició la denuncia penal.Sin embargo, el juez de Control Bautista Trujillo le dio valor a la declaración de los denunciantes y consideró insuficientes los argumentos de la defensa.

