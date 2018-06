Detenidos tienen derecho a sufragar antes de ser consignados

En la víspera y el día de las elecciones, ninguna persona puede ser detenida excepto si se encuentra en la flagrancia de un delito y en este caso deberá ser llevada a que ejerza el derecho a votar antes de que lo consignen, establece la Constitución del Estado de Chihuahua.Además este 1 de julio los 17 jueces de Control estarán disponibles por si son requeridos por las autoridades electorales.El Artículo 38 de la Constitución señala: “Ningún ciudadano puede ser detenido la víspera o el día de las elecciones, sino por delito flagrante; en este caso, la autoridad tomará las providencias necesarias para la aprehensión del delincuente, después que el mismo hubiere depositado su voto. La legislación penal tipificará los delitos, faltas administrativas y sanciones en materia electoral”.El Tribunal de Control explicó que hasta que se dicta el auto de vinculación a proceso se suspenden los derechos político-electorales de los ciudadanos y por ello se debería permitir que las personas que están en espera de que se resuelva su situación jurídica ejerzan el derecho a sufragar.El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Chihuahua emitió una circular a todos los jueces de Control para darles a conocer que con motivo del proceso electoral deberán estar disponibles durante toda la jornada electoral.Cada fin de semana el Tribunal de Control, así como los jueces especializados en Justicia para Adolescentes Infractores realizan guardias conformadas por tres o dos resolutores para atender los asuntos que tienen términos, es decir, resolver sobre la legalidad o no de las detenciones en flagrancia, la formulación de cargos en caso del cumplimiento de órdenes de aprehensión y determinar si vinculan o no a proceso.Este año el aviso no fue enviado al Tribunal de Enjuiciamiento, por lo que los jueces adscritos a este órgano no harán guardias.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.