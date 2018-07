El grito “liberen a los niños ahora” se escuchó fuerte. La mañana de ayer activistas sociales de Juárez y El Paso alzaron la voz a favor de mantener miles de familias inmigrantes unidas en Estados Unidos y frenar la detención y deportación de las personas sin documentos legales para permanecer en ese país.Los fronterizos se sumaron a las más de 750 marchas en Estados Unidos para exigir fin a la política migratoria de “cero tolerancia” del presidente Donald Trump, que ha separado a niños de sus padres y detenido a familias que cruzan la frontera.En Juárez, el punto de reunión fue el puente internacional Paso del Norte, bajo la mirada vigilante de los agentes de la Policía Federal del lado mexicano y la supervisión del personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) e Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).Los manifestantes gritaron claro y fuerte el alto a las deportaciones, terminar con las separaciones familiares y no utilizar las bases militares para la detención de inmigrantes.También exigieron la desaparición del ICE por inhumano, dijo Fernando García, quien encabeza la Red Fronteriza por los Derechos Humanos.Destacó que aproximadamente dos meses después de que Trump impuso su política de “cero tolerancia” contra los inmigrantes sin documentos de estancia legal, cientos de niños han sido separados de sus padres que enfrentan los procesos migratorios.En días pasados se dio a conocer que un juez federal determinó que los agentes de inmigración de Estados Unidos ya no pueden separar a los padres y niños inmigrantes atrapados al cruzar sin documentos la frontera con México.Además deben trabajar para reunir a las familias que se habían separado.“Ahora iniciaron los trabajos para meter aproximadamente a 12 mil familias en la base militar de Fort Bliss, ubicada en el Condado de El Paso, y en la Base de la Fuerza Aérea Goodfellow, en San Angelo, Texas. Es importante decir que todos estamos planteando –como organizaciones– la necesidad de mediar en el sistema migratorio de todos los países que esté vinculado con los derechos humanos”, dijo García.En El Paso más de mil 500 manifestantes se encaminaron de la Plaza San Jacinto al puente Paso del Norte como parte del movimiento “Families Belong Together”.“Tenemos que estar unidos para ayudar a las familias que ahorita están siendo separadas”, dijo Karina García, quien participó con sus hijos y familiares en la marcha.“Es horrible lo que está pasando, estas familias vienen en búsqueda de seguridad y una mejor vida para sus hijos y lo que pasa es que son separadas y traumatizadas”, expresó.Rubén García, director del albergue para migrantes Casa Anunciación, exhortó a los manifestantes a que no sólo hagan escuchar sus voces a través de marchas, sino que también usen el poder de su voto para generar cambios a largo plazo.“Yo creo que es simbólico que estemos aquí y veamos un muro de uniformes, vestidos como si tuvieran que luchar contra los ciudadanos de este país. Ellos tienen que recordar que nosotros somos sus empleadores y si se les olvida, tendremos que recordarles eso en noviembre”, agregó.Las organizaciones participantes por Juárez fueron Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y la Asamblea Popular Regional Paso del Norte.Por El Paso participaron Borderland Immigration Council, Las Americas Immigrant Advocacy Center, Diocesan Migrant & Refugee Services, Hope Border Institute, Detained Migrant Solidarity Committee, Border Network for Human Rights, Mexicanos en Exilio, ACLU, abogados privados, Veteranos Deportados en Juárez y Dreamer Moms.Fernando García aseguró que la situación es muy crítica, al permanecer aislados y separados de sus padres aproximadamente 200 niños.“Hay que liberar a nuestros niños pero también acabar con la militarización y la exclusión en nuestras fronteras. Tenemos cerca de 200 a 300 niños en Tornillo, sin embargo, la solución que le está dando la administración de Trump es buscar a los papás de esos niños para juntarlos en las cárceles y bases militares”, explicó.En las principales ciudades y pequeñas localidades, cientos de miles de personas protestaron el sábado en Estados Unidos, conmovidas por los relatos sobre niños separados de sus padres en la frontera con México, en el acto de resistencia más reciente contra las políticas de inmigración de Donald Trump.Los inconformes escenificaron más de 750 marchas en diversas ciudades, desde las amigables para los inmigrantes como Nueva York y Los Ángeles, hasta las conservadoras ubicadas en la región de los Apalaches y en Wyoming. Muchos se reunieron frente a la estación de la Patrulla Fronteriza en McAllen, Texas, cerca de un centro de detención donde menores migrantes eran mantenidos en jaulas, y en la esquina de una calle cerca del centro de golf de Trump en Bedminster, Nueva Jersey, donde el mandatario pasa el fin de semana.Debido a la “política de tolerancia cero”, los funcionarios separaron a más de 2 mil menores de sus padres que ingresaron en forma ilegal al país después de huir de la violencia, la persecución o las dificultades económicas en sus países de origen.Los participantes en las movilizaciones exigieron al Gobierno que reúna con rapidez a las familias inmigrantes separadas.En Washington, D.C., unas 30 mil personas se congregaron en el Parque Lafayette, enfrente de la Casa Blanca, en lo que sería la protesta más grande de la jornada.“Es inquietante. La separación de las familias, los niños en jaulas”, dijo Emilia Ramos, que trabaja en limpieza en el Distrito, mientras se esforzaba por contener las lágrimas durante la concentración. “Es emotivo ver a todos unidos por esta causa”.A su alrededor, miles agitaban carteles y algunos decían “Me importa”, en referencia a la chaqueta que la primera dama Melania Trump traía puesta cuando visitó a niños migrantes. Su chaqueta decía en la espalda “Realmente no me importa, ¿a ti?” y ese mensaje se convirtió en un clamor en las manifestaciones de ayer. (Luz del Carmen Sosa/Luis Hernández/El Diario/Con información de Associated Press)

