Los trabajos de remediación del derrame de aceite vehicular que quedó alrededor de una distribuidora de productos Gonher, –que se incendió el martes pasado–, se realiza poco a poco por parte de una empresa que contrató él mismo establecimiento, declaró el alcalde, Alejandro Loaeza Canizales.Agregó que esas labores no tienen fecha límite para acabar, “hasta que terminen”.Aseguró que con los primeros trabajos que se realizaron se evitó que el agua con el lubricante llegara a un kínder cercano y a un pozo de agua de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).Explicó que la Dirección de Ecología solicitó a la empresa que se incendió, ubicada en Óscar Flores y Cesáreo Santos, que contratara a una compañía para remediar las afectaciones por el aceite y agua derramados en la zona.Afirmó que esas labores aún no terminan, y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se encargará de revisar la limpieza que se realice, y en caso de que queda algo de residuos, evaluará la contaminación.El nombre de la compañía que se encarga de retirar los químicos del suelo no fue dado a conocer, y la directora de Ecología, Flor Karina Cuevas, no respondió solicitudes de información de este medio.“Estamos trabajando, no es una tarea fácil de un día, se han tenido reuniones con el Gobierno federal, Profepa, Desarrollo Urbano y Ecología del Estado, Ecología del Municipio, ya el trabajo está en la etapa que lo tiene en sus manos el Gobierno federal, a través de Profepa”, aseguró.El alcalde dijo que el día del incendio se trabajó en coordinación con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y dependencias del Municipio, como Servicios Públicos, Protección Civil y Ecología, para colocar tierra y aserrín en los sitios donde se derramó el aceite y el agua con la que se apagó el fuego.“Para detener el corrido de los contaminantes hacia un kínder que se encuentra por ahí y a un pozo de la JMAS, se logró detener, la empresa que se contrató recogió el agua”, explicó.Dijo que la compañía sigue trabajando en levantar los químicos que hayan quedado en la zona, y Ecología municipal se encargará de dar seguimiento al lugar donde se dispondrá de la tierra y el aserrín que utilicen.“Debe estar listo para cuando terminen, es un trabajo complicado”, mencionó Loaeza.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.