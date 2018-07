Vecinos de la colonia Salvárcar defendieron la memoria de Javier Cardoza Villa y Mario Antonio Alvídrez, quienes fueron asesinados el viernes al interior de una desponchadora.Los habitantes coincidieron que el ataque no iba contra ellos, sino hacia un tercero que no identificaron como habitante del área, por lo que ahora dicen sentirse temerosos por la inseguridad se vive tras el hecho.En el lugar quedaron tres personas sin vida y una lesionada, mientras que los informes de la masacre señalan que el ocupante de una camioneta negra era perseguido por hombres armados a bordo de un automóvil Honda.De acuerdo con los testigos, el hombre llegó hasta la desponchadora donde aparentemente trató de protegerse, sin embargo, sus perseguidores abrieron fuego privando de la vida a tres personas y lesionaron a una más en el establecimiento para darse a la fuga.En el negocio ubicado en el cruce de esta calle con la Campeche, se colocó ayer un moño negro para recordar a Javier, quien era el propietario, mientras que Antonio era su amigo y vecino.Uno vivía junto al negocio y otro enfrente, donde las familias se reunieron ayer para compartir su dolor entre llantos.Amigos de ambos se congregaron también ayer al interior de la desponchadora para mencionar que no podían creer lo que había sucedido.Una de las vecinas manifestó que mientras se bañaba escuchó los disiparos que ocurrieron aproximadamente a las cuatro de la tarde, pero fue minutos después cuando se dio cuenta del asesinato.Ambos fueron descritos como personas serviciales y tranquilas, por lo que insisten que fueron asesinados por error.La Fiscalía identificó a las tres víctimas de este ataque como como José Antonio Allende, Mario Antonio Alvidrez y Javier Cardoza Villa.Los vecinos mencionaron que Javier era casado y tenía cinco hijos, mientras que en el caso de Mario Antonio, únicamente tenía dos hijos.Se intentó dialogar con los familiares, pero pidieron comprensión por el momento que estaban pasando.

