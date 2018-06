Miles de estudiantes que realizaron la prueba IDANIS, diagnóstico que permite conocer el nivel de aprendizaje para ingresar a la secundaria y de alguna manera ubicarlos en la escuela de su preferencia, acudieron ayer a conocer los resultados.Acompañados de sus padres, hermanos y en algunos casos solos, los aspirantes checaron las listas y aunque la mayoría salió de ahí con expresión alegre, algunos mostraron gestos de desencanto porque no quedaron en el plantel que eligieron.En escuelas como la Técnica 33, la 41, la estatal 2, la Federal 15 y la Federal 1, clasificadas como de mayor demanda, decenas fueron rechazados porque no hubo espacio suficiente para todos los que pidieron entrar a esos planteles.Sin embargo, el secretario de Educación y Deporte, Pablo Cuarón Galindo, informó que ningún estudiante se quedará sin lugar, y aseguró que hay espacio disponible en 46 planteles ubicados en distintos puntos de la ciudad.Ahora los estudiantes deberán atender la lista de escuelas que aún tienen cupo para inscribirse. (Juan de Dios Olivas)En rueda de prensa conjunta con la subsecretaria de Educación, Judith Soto, señaló que en el estado fueron 53 mil los estudiantes que egresarán de escuelas primarias que aplicaron el IDANIS (Instrumento para el Diagnóstico de Alumnos y Alumnas de Nuevo Ingreso a Secundaria), de los 25 mil 691 lo hicieron en alguno de los plantes de Ciudad Juárez.La lista de las y los aceptados se publicó en cada uno de los centros educativos, de los Subsistemas Estatal y Federal de la localidad, en donde se aplicaron las evaluaciones.El examen del IDANIS, y sus resultados, permiten hacer la distribución de los alumnos que ingresarán a primer grado de secundaria en los diferentes planteles de Ciudad Juárez para el ciclo escolar 2018-2019, dijo.En caso de no haber quedado en el plantel donde aplicaron el examen, el funcionario señaló que aún hay espacio en turno matutino en 46 planteles más.En los mismos planteles donde aplicaron se les dará información sobre otras escuelas cercanas que tengan espacios disponibles.Nombre TurnoTécnica 30 T. V.Técnica 37 T. V.Técnica 41 T. V.Técnica 38 T. M.Técnica 47 T. V.Técnica 48 T. V.Técnica 75 T. V.Técnica 82 T. M.Técnica 84 T. V.Técnica 86 T. M.Técnica 88 T. V.Técnica 89 T. M.Técnica 90 T. V.Técnica 91 T. V.Técnica 93 T. V.Técnica 94 T. V.Técnica 98 T. M.Altavista Federal T.V.General No.3 ES-19 T.V.General ES-23 FEDERAL 5 T. M.Leopoldo ArturoEncerrado Federal 6 T. M.General No. 7 ES-26 T.V.José Reyes Estrada Federal 8 T.V.Olivia Fierro Piña Federal 9 T. M.General No. 10 ES-83 T. M.Salvador Allende Federal 12 T. M.México 68 Federal 13 T.M.Federal No. 14 ES-95 T.V.General 16 ES-98 T.V.Federal No.17 T.V.Federal No.19 T.V.Federal No.20 T. M.Federal No.21 T. M.3004 T. V.3002 T. M.3016 T. M.3061 T. M.8392 T. M.8357 T. M.8360 T. V.8347 T. M.8346 T.M.8332 T. V.8305 T.M.8334 T. M.3012 T. V.

