Dicen que hay guerra, pero no pueden probarla

Apesar de que la pandilla ‘Los Aztecas’ fue señalada como protagonista en una cruenta lucha interna que generó aquí en los últimos dos meses 288 homicidios dolosos, sólo a uno de los dos líderes capturados el martes en Michoacán se le pueden acreditar dos casos, de acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.El escenario es similar a lo que sucedió tras la captura de José Antonio Acosta Hernández, alias ‘El Diego’, exjefe de la organización delictiva “La Línea”, en julio del año 2011.A ‘El Diego’ se le adjudicó públicamente la autoría de 1 mil 500 homicidios que se cometieron en Juárez entre el 2007 y el 2010, pero no fue juzgado aquí por ninguno de ellos.El exjefe operativo del Cártel de Juárez se encuentra preso en Estados Unidos condenado a 10 cadenas perpetuas por delincuencia organizada, lavado de dinero y homicidio en agravio de ciudadanos norteamericanos, pero no por los miles de asesinatos que se le adjudicaron en declaraciones a medios de comunicación en México.El martes pasado La Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República capturaron en el estado de Michoacán a Eduardo Ravelo Rodríguez, apodado ‘El Tablas’, que durante más de 8 años estuvo en la lista de los 10 más buscados por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), así como a Juan Arturo Padilla Juárez, alias ‘El Genio’, su lugarteniente.La Federación informó que ambos son considerados como jefes máximos de la pandilla “Los Aztecas” en Ciudad Juárez.Aún cuando la Fiscalía del Estado presume que los dos podrían ser los actores intelectuales de cientos de homicidios cometidos en los últimos dos meses dentro de lo que la autoridad ha calificado como una guerra interna de la pandilla, sólo a ‘El Genio’ se le pueden acreditar fehacientemente dos de ellos.Contra ‘El Tablas’, principal líder de la pandilla en esta localidad, no hay elementos para proceder por delitos del fuero común en la actualidad.Jorge Nava López, fiscal de la Zona Norte, dijo ayer que si bien únicamente hay acreditación fehaciente por dos homicidios contra ‘El Genio’, se busca probar con más expedientes el delito de delincuencia organizada contra él, y que ya se solicitó su traslado a Chihuahua para juzgarlo, aseguró.En cuanto a Ravelo Rodríguez, éste tiene una solicitud por parte del Gobierno de los Estados Unidos para extraditarlo, además de la acusación por delitos federales que enfrenta por la posesión de drogas y armas durante su captura, explicó Nava.En este contexto lo importante es que ya se les detuvo, dijo al respecto Orlando Camacho Naceta, consultor en seguridad nacional y presidente de la asociación civil México S.O.S.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.